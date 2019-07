Lo sdijuno | il segreto per campare cent’anni viene dall’Abruzzo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Sapete quale sarebbe l’elisir per una lunga, anzi lunghissima esistenza? Si chiama, ed è da secoli il pranzo – estremamente abbondante – di metà mattinata dei contadini abruzzesi. Per loro è, da sempre, il pasto portante dell’intera giornata. Secondo i ricercatori dell’università di Teramo esiste un nesso inconfutabile tra l’aspettativa di vita di questa specifica popolazione rurale e il suo tipo di dieta quotidiana. Sono infatti oltre 150 i comuni abruzzesi che vantano un tasso di longevità uguale, se non superiore, a quello di Villagrande, il borgo sardo famoso in tutto il mondo per il suo numero record di centenari. In particolare si vive a lungo nelle aree interne dell’Abruzzo. A ridosso dei parchi del Gran Sasso e della Majella, e nella Marsica. Questi ultranovantenni hanno un’usanza in comune: praticano lofin da ...