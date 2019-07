LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 in DIRETTA | Alessandro De Rose si gioca un posto

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.50: Sarà sicuramente una gara emozionante conspettacolari e dai coefficienti altissimi, come il 5.4 del libero dell’ucraino Prygorov. 6.43: Il favorito è sicuramente il britannico Gary Hunt, che ha mancato la vittoria solo una volta in questa stagione di Coppa del Mondo, ma come si è visto nella gara femminile i pronostici sono pronti ad essere ribaltati. 6.37:Desarà proprio l’ultimo a tuffarsi. L’obiettivo dell’azzurro è quello di rimanere a contatto con la zona podio per poirsi tutto nelle successive due rotazioni, che saranno mercoledì. 6.34: Saranno ventidue gli atleti impegnati in questi primi due round. Ognuno svolgerà prima un obbligatorio (2.8) e poi un tuffo libero. 6.30: Cominciamo la nostradella prima giornata della gara maschile deidalle...

zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Doppietta cinese dalla piattaforma. Bertocchi-Verzotto tredicesimi nel sincro… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Doppietta cinese dalla piattaforma. Bertocchi-Verzotto tredicesimi nel sincro… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 20 luglio Minisini-Flamini ARGENTO! Grande attesa per la piattaforma dei tuffi… -