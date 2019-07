LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | FIORETTISTE IN SEMIFINALE! Attesa per gli spadisti

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19 ITALIA IN SEMIFINALEE!!! Il Dream Team azzurro del fioretto non delude e travolge 44-25 il Giappone. 43-25 Punto per Azuma, mancano 10″. 43-24 Ancora l’azzurra. 42-24 Stoccata per Di Francisca. 41-24 Altro punto per Azuma. 41-23 Punto giapponese. 41-22 Attacco di Di Francisca. 40-22 L’Italia vola verso la vittoria, manca solo l’ultimo assalto: Di Francisca contro Azuma. 39-22 Grande Volpi! 38-22 Tre di fila per l’azzurra! 37-22 Due stoccate per Volpi. 35-22 Parziale vinto anche da Errigo, Italia in pieno controllo. Ora Volpi contro Tsuji. 34-22 Attacco di Errigo. 33-22 Due punti ora per la giapponese. 33-20 Tre di fila per Errigo!!! 30-20 L’Italia si porta a +10 dopo sei assalti, ora Errigo contro Kikuchi. 29-20 Grande velocità per la giapponese, ma vince il tempismo perfetto di Di ...

