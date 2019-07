LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | fiorettiste in pedana per l’oro! Sciaboliste e

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:08 Finita! La Svizzera batte la Cina 45-35 e conquista il bronzo. 18:04 La Svizzera si avvicina alla vittoria: 40-33, Heinzer deve gestire contro Lan. 17:58 Assalto molto favorevole alla Svizzera che si porta sul 32-27, ora Niggeler e Dong in. 17:52 A tre assalti dal termine la Cina passa in vantaggio per 24-23, match equilibratissimo. 17:39 Al termine della quarta frazione sempre un punto di vantaggio per la Svizzera: 17-16. 17:25 Dopo i primi due assalti Svizzera avanti 8-7. 17:12 Inizia il duello tra Cina e Svizzera. 17:05 Ora è la volta della finale per il bronzo della spada maschile tra Cina e Svizzera. 17:02 Vincono le statunitensi con una straordinaria Kiefer! Francesi sconfitte con il punteggio di 45-43. 16:59 Bellissimo lo scontro finale tra Kiefer e Thibus: 42-41 per la Francia ma la lotta è serrata. 16:55 Parziale ...

