LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Sciaboliste e

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Finita! L’Italia della sciabola femminile si libera di Hong Kong 45-28 e accede ai quarti di. 15:40 Vecchi dopo un avvio in sordina mantiene le 14 stoccate di vantaggio: 40-26 per le azzurre, Gregorio per chiudere i conti. 15:37 Criscio eccezionale, 35-21 e Italia a 10 punti dai quarti. 15:35 L’Italia scava il solco con Vecchi, 30-19 e ora basterà gestire le ultime tre frazioni. 15:33 Brava Gregorio che aumenta la forbice di vantaggio: a quattro assalti dal termine 25-16 per l’Italia. 15:31 Si riprende Criscio che riesce anche a concludere l’assalto sul 20-14, ora in pedana Gregorio. 15:30 Brutto infortunio per Criscio che è a terra dolorante, speriamo sia stata solo una storta. 15:28 Hong Kong accorcia le distanze, punteggio di 19-14 per le azzurre. 15:25 Brava Vecchi che aumenta il divario: 15-9 ...

