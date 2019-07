LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 22 luglio | Simona Quadarella lancia l’assalto ai

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.46: Questi i semifinalisti dei 100 dorso uomini: Xu, Guido, Larkin, Grevers, Irie, Rylov, Glinta, Martin, Murphy, Thorsmayer, Tsmyh, Christou, Sabbioni, Kolesnikov, Ceccon 3.44: CE LA FA SIMONE SABBIONI!!!!! Con 53″85 riesce a qualificarsi per la semifinale!!! Ha subito un danno clamoroso, ha dovuto affrontare tre partenze e una tensione esagerata ma ha disputato una grande gara Simone Sabbioni qualificandosi per la semifinale 3.43: Sabbioni gareggia da solo, alla terza partenza riesce a prende il via 3.41: Ceccon è in semifinale, perchè solo quattro atleti di questa batteria, vinta da Rylov in 53″45, gli restano davanti. Vedremo se Sabbioni verrà fatto gareggiare a parte. Non ha nessuna colpa l’azzurro per ciò che è accaduto 3.40: Si stacca il device di Sabbioni e adesso l’azzurro è praticamente fuori dai ...

