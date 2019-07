L' isola di Mediterraneo esiste davvero | Lipsi | dove gli italiani vanno per

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Seste scrivere una cartolina da questo posto sperduto in mezzo al mare, probabilmente vi verrebbe in mente un fotogramma. Quel “Dedicato a tutti quelli che stanno scappando”, ultimo frame di, film che ha fatto ridere e riflettere una generazione intera. E continua a farlo.Intanto qualcuno la sual’ha trovata ed è fuggito veramente. Non a Kastelorizo, che sarebbe il vero set del film. Lì, poco distante. Si fa poi per dire, che via mare è a un bel po’ di ore, ma pur sempre nello stesso arcipelago, il Dodecaneso. Apiccola e meravigliosa in cui hanno trovato casa non pochi. In tutto, fuori stagione, gli abitanti sono poco meno di ottocento, con una decina di pensionati nostri connazionali. Ma i proprietari di case e villeggiantiin tutto sono più di 80. Gente che è ...

