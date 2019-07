Lino Banfi | Mi hanno proposto fiction per la tv insieme ad Al Bano | lui ex mafioso

Lino Banfi/ "I master universitari di mio nipote? Li pago io facendomi il 'mazzer!'" : Lino Banfi ribadisce il concetto: la figura del 'nonno' come patrimonio mondiale dell'umanità, l'intervista al Corriere della Sera.

Lino Banfi : "Pago io il master universitario a mio nipote - costa un botto" : Fresco di 83esimo compleanno, festeggiato il 9 luglio scorso, Lino Banfi ha raccontato al quotidiano Libero di avere un desiderio relativamente alla sua prestigiosa e lunga carriera:Mi dispiace se lascio le penne tra qualche anno senza aver ricevuto un premio. Non ne volevo di importanti, mi piacerebbe un coniglietto di peluche, un orsacchiotto... magari un premio alla carriera. I film comici non sono mai premiabili, l'attore comico ha dei ...

Lino Banfi - doppio compleanno con la figlia Rosanna : ecco cosa ha festeggiato : doppio compleanno per Lino Banfi, festeggiato con la figlia Rosanna. Il compleanno di Lino Banfi era il 9 luglio, ma l’attore ieri sera ha voluto celebrare anche una ricorrenza particolare, festeggiando i 33 anni dalla realizzazione del film “Il commissario Lo Gatto”, girato a Favignana, con l’attore nei panni di un commissario di polizia alle prese con quello che sembrava un omicidio avvenuto nell’isola e che ...

La vita in diretta - Lino Banfi e un colpo al cuore : la sorpresa - straziante - per i suoi 83 anni : "Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia". Lino Banfi, davanti alle telecamere de La vita in diretta Estate su Raiuno, esprime un commovente desiderio per festeggiare i suoi 83 anni. "Siamo una bella famiglia, quel giorno del matrimonio lo rifarei...", spiega il "nonno d'Italia" in coll

Lino Banfi compie 83 anni e confessa : "Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia" - : Novella Toloni L'attore, famoso per il ruolo televisivo di Nonno Libero, ha festeggiato il compleanno durante la "Vita in Diretta Estate", commuovendo il pubblico parlando della moglie Lino Banfi ha festeggiato i suoi 83 anni durante la "Vita in Diretta Estate", il programma di Rai Uno condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. Le telecamere lo hanno raggiunto a Favignana, dove si trova insieme alla figlia per alcuni giorni di ...

Lino Banfi - il compleanno di un vero comico : P Lino Banfi eating in Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la poliziaLino BanfiMondadori Portfolioasquale Zagaria, nome del famoso comico e attore conosciuto con il nome di Lino Banfi, è nato ad Andria, in provincia di Bari, il 9 luglio del 1936. È sposato con l’amata Lucia dal 1º marzo 1962 e ha due figli, Walter e Rosanna. Quest'ultima ha recitato spesso a fianco del padre, sia al cinema sia in televisione oltre ad avergli regalato ...

Buon compleanno Lino Banfi - Paolo Di Canio - Roberto Gervaso… : Buon compleanno Lino Banfi, Paolo Di Canio, Roberto Gervaso… …Vincenzo Musacchio, Adriano Panatta, Gianluca Vialli, Donald Rumsfeld, Mario da Pozzo, Jair da Costa, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe Lauricella, Elisabetta Sgarbi, Giorgio Venturin, Mauro Ottobre, Isabella Cocuzza, Claudio Sebastianutti, Francesca Marcon, Nicola Cassio, Niccolò Beni, Marco Ferrone, Matteo Rubin, Elena ...

Lino Banfi esulta per il prosecco patrimonio dell'umanità : "Adesso il Nero di Troia" : "Sono molto felice che le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene siano diventate patrimonio mondiale dell'Unesco, era nell'aria da tempo e il prosecco ormai è immancabile in ogni tavola e in ogni buffet. Adesso però mi piacerebbe che venissero presi in considerazione anche i vini della mia Puglia, a cominciare dal Nero di Troia". Lo ha detto all'Agi Lino Banfi, commissario italiano dell'Unesco, commentando il risultato appena ...

Lino Banfi/ Piange ricordando papà Riccardo : 'Penso a lui…' - Una voce per Padre Pio - : Lino Banfi ospite a Una voce per Padre Pio. 'Vieni avanti cretino, è la mia perla. Lo ricordo con grande affetto perché da un punto di vista artistico avevo completamente carta bianca'

Una Voce per Padre Pio festeggia 20 anni con Flavio Insinna - Al Bano e Romina Power - Lino Banfi e Gloria Guida : Una Voce per Padre Pio Sopravvissuto ai tanti tagli che il palinsesto estivo di Rai1 ha subito nel corso degli anni, torna questa sera alle 21.20 l’appuntamento con Una Voce per Padre Pio, la serata di musica e solidarietà nata da un’idea del cantautore e conduttore Enzo Palumbo. Come nelle passate edizioni lo speciale, giunto al suo ventesimo anno, darà ampio spazio al racconto di storie umane, esperienze di devozione e di fede che ...

Lino Banfi - coming out in diretta/ 'Quando toccavo le attrici - chiedevo...' : Lino Banfi, ospite di 'Io e te', la nuova trasmissione di Raiuno, fa coming out in diretta: 'Quando toccavo le attrici...'.

Lino Banfi spiazza il pubblico a Io e Te : “Faccio coming out!” : Lino Banfi scherza a Io e Te: “Quando abbracciavo le attrici chiedevo sempre scusa!” Seconda puntata di Io e Te condotta da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Sandra Milo e Valeria Graci. Se le due donzelle del cast di Io e Te leggono la posta del cuore e scherzano durante la prima parte del programma, Pierluigi Diaco soprattutto nell’ultima parte intervista il personaggio vip di turno. Se ieri è stata la volta di Iva ...

Caduta Libera - Lino Banfi fa irruzione in studio : "Nicolò Scalfi è il mio nipotino acquisito : irruzione a sorpresa nello studio di Caduta Libera, il quiz pre-serale condotto su Canale 5 da Gerry Scotti: a materializzarsi, infatti, è stato Lino Banfi, entrato tra il clamore del pubblico e il volto stupito del conduttore: "Non ci posso credere! Signori, persino Lino Banfi, passando di qua per

