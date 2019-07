L’Equipe – Sfuma l’obbiettivo del Napoli | va al Betis Siviglia | affare fatto per 30

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 22 luglio 2019) Fekir accordo con ilCalciomercato –l’obiettivo delFekir, ne parla l’edizione online de L’Equipe che riferisce le ultime sul giocatore capitano dell’Olympique Lyonnais. Fekir lunedì partirà perv, dove effettuerà le visite mediche con il, ha trovato l’accordo per il suo trasferimento con il club proprietario del cartellino, Sempre secondo quanto riportato da L’Equipe, la carriera di Nabil Fekir dovrebbe evolversi in Andalusia. L’Olympique Lyonnais ha siglato un accordo con ilSevilla per il trasferimento del suo capitano. Il prezzo del trasferimento sarebbe leggermente superiore ai 20 milioni di euro e potrebbe includere un bonus di 10 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Leggi anche ULTIM’ORA Sky – Elmas-, operazione chiusa: domani arriverà in ...

ilmionapoli : L’equipe rivela: Fekir al Betis, accordo trovato. Fissate le visite mediche, sfuma un obiettivo azzurro - SiamoPartenopei : L'Equipe - Fekir al Betis Siviglia, affare fatto per 30 milioni: lunedì le visite mediche! Sfuma il Napoli - CalcioNapoli24 : -