Lele Spedicato | dopo un anno dall’ictus | corre la maratona di Galatina

Lele Spedicato dei Negramaro a Correre Galatina a 10 mesi dal dramma dell’emorragia cerebrale : Anche Lele Spedicato a Correre Galatina , la 9 km che domenica 21 luglio si correrà per le strade del centro pugliese e alla quale parteciperà a soli 10 mesi dal dramma dell'emorragia cerebrale che l'ha colpito improvvisamente nel mese di settembre sotto gli occhi della moglie Clio Evans, incinta del loro primogenito Ianko. Alla corsa prenderà parte anche sua moglie Clio, che in questi mesi l'ha sostenuto in ogni attimo, così come testimonia ...

I Negramaro in studio per nuovi progetti con Lele Spedicato : “Altre pagine di musica e di vita” : I Negramaro in studio per nuovi progetti. Questo è quanto testimoniano le immagini che arrivano dai social e che ha voluto rilasciare Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo e voce della band salentina. Nell'immagine, anche Lele Spedicato, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare la battaglia più importante, quella per la sua vita. Colpito da emorragia cerebrale nel settembre del 2018, il chitarrista della band ha lottato con tutte le sue ...