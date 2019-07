Lega Pro | Ghirelli | “Ora siamo interlocutori credibili” Ogni mese controlli

ZAIA E FONTANA vs CONTE/ Ora l'autonomia diventa un problema interno alla Lega : scontro sull'autonomia: CONTE ha scritto ai cittadini di Lombardia e Veneto per dire che l'autonomia va corretta; ZAIA e FONTANA gli hanno risposto

La polizia di Palermo ha smantellato ZSat - un’infrastruttura che riproduceva ilLegalmente il palinsesto di Sky : La polizia di Palermo ha smantellato ZSat, un’infrastruttura informatica che distribuiva illegalmente l’intero palinsesto della tv a pagamento Sky a un totale stimato di 11mila persone, a un prezzo molto basso. Un 35enne è stato denunciato in quanto responsabile della

Tutto pronto per Fortnite World Cup : come colLegare l’account Epic Games a YouTube per premi gratis : La Fortnite World Cup è pronta a catturare l'attenzione di tutti i fan dell'ormai celebre Battaglia Reale a marchio Epic Games. Nato come un banale shooter costruttivo con elementi da tower defense, il titolo dagli stessi autori di Gears of War e Unreal Tournament ha saputo evolversi e sperimentare una strada diversa, esibendosi in diverse stagioni - ora siamo in attesa della decima, al via ad agosto - e puntando pure sul gaming competitivo. ...

Bloccata tv pirata «ZSAT» - riproduceva ilLegalmente intero palinsesto Sky : La Polizia di Stato di Palermo, al termine di ùarticolata attività d'indagine ad elevato contenuto tecnologico, ha disarticolato l'infrastruttura informatica, gestita dalla nota IPTV pirata «ZSAT», che permetteva la riproduzione abusiva, attraverso internet, dell´intero palinsesto Sky. Gli uomini della Sezione financial cybercrime della Polizia Postale, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno così ...

Tour de France 2019 : il ritiro di Rohan Dennis potrebbe essere Legato a problemi di depressione : La vicenda legata al ritiro di Rohan Dennis nel corso della 12ma tappa è al centro dei riflettori del Tour de France 2019. Tutti parlano di questa storia, che continua a rimanere poco chiara, visto che il comunicato rilasciato ieri dalla Bahrain Merida non ha di fatto spiegato le motivazioni dell’improvviso ritiro del corridore australiano. Il campione del mondo a cronometro ha lasciato la corsa mentre si trovava in fuga, senza essere caduto o ...

Governo M5S-Lega - i 5 terreni da sminare già la prossima settimana : Le ultime parole di Luigi Di Maio sulle riforme importanti da realizzare sembrerebbero escludere una rottura definitiva con Matteo Salvini, e una crisi di Governo....

Autonomia - rissa Lega-Conte. Salta l'assunzione regionale dei prof : Nelle ultime 24 ora la crisi di governo è stata congelata. La rottura dell'alleanza giallo-verde non è scomparsa dall'orizzonte. Anzi. Ma l'equilibrio resta precario tanto...

**Ue : per M5S scelta commissario resta a Lega - pronti ad appoggiare Bongiorno** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Una donna, per avere più chance di incassare il disco verde dell’Europa. Su indicazione leghista, “perché i patti si rispettano”. Saltato il nome di Giancarlo Giorgetti, ieri salito al Quirinale per rinunciare formalmente alla candidatura a commissario Ue, i 5 Stelle guardano con favore all’indicazione di un altro membro di governo in quota Lega, il super avvocato Giulia Bongiorno: ...

Scuola - la Lega cede a M5S : saltano le assunzioni dei prof su base regionale : Non ci saranno dipendenti della Scuola che passeranno alle regioni, non ci saranno stipendi regionali, non ci saranno stipendi di serie A e di serie B. Così il sottosegretario...

Basket - EuroLega 2019-2020 : il calendario e le date delle partite dell’Olimpia Milano. Il programma completo : Con il rilascio del calendario della stagione 2019-2020 di Eurolega, anche l’Olimpia Milano conosce l’ordine nel quale dovrà affrontare le proprie avversarie. L’avventura europea milanese parte nel segno tedesco, visto che primo avversario è il Bayern Monaco in trasferta. L’esordio in casa è previsto per l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas, mentre la prima sfida di cartello al Mediolanum Forum di Assago è quella ...

Calendario EuroLega basket 2019-2020 : tutte le date e il programma di regular season - playoff e Final Four : Sarà una stagione più lunga del solito, quella dell’Eurolega 2019-2020, la quarta che si gioca con la formula del girone unico prima dei quarti di Finale e delle Final Four. Con l’aggiunta di ASVEL Villeurbanne e Zenit San Pietroburgo salgono a 18 le partecipanti al massimo torneo continentale per club, che nella scorsa stagione è stato vinto dal CSKA Mosca in Finale sull’Anadolu Efes Istanbul. L’Olimpia Milano si è ...

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5S» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...

Volley - Calendario SuperLega 2019-2020 : il programma e le date delle 26 giornate e dei playoffDEI : A Salsomaggiore è stata presentata l’edizione numero 75 del campionato italiano di pallavolo maschile. Qui di seguito trovate tutte le date della stagione regolare con un campionato a tredici squadre, dei playoff e anche di Coppa Italia e Supercoppa. IL Calendario COMPLETO DELLA STAGIONE 2019/2020 Giornata 1 (Andata 20 Ottobre 2019 – Ritorno 26 Dicembre 2019) Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza Leo Shoes Modena – Kioene ...

Neuralink - Elon Musk : “siamo pronti a colLegare mente e computer - potenziale incredibile”. Ecco come funziona il chip wi-fi [FOTO] : L’ultima sfida di Elon Musk si chiama Neuralink ed è una statrup dedicata alle neurotecnologie che lavora da due anni a sviluppi e progressi legati al benessere e alla salute del corpo umano. In estrema sintesi si tratta di un microchip nel cervello per sviluppare la telepatia, potenziare la memoria e riparare funzioni motorie compromesse grazie all’intelligenza artificiale. Il progetto “Neuralink” prevede ...