Lega e M5s si ricompattano contro i No Tav | ma in valle la lotta è viva | Siamo

Tav - la Lega riapre la polemica con il M5S : “Basta tentennamenti - rispettiamo il contratto”. Fdi : “Toninelli riferisca in Aula” : “Basta tentennamenti“. E ancora: “rispettiamo il contratto e gli accordi internazionali”. La Lega riapre il fronte sulla Tav nella polemica infinita con gli alleati di governo del M5S. Questa volta il casus-belli è rappresentato dalle due notti consecutive di scontri e proteste a Chiomonte, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha auspicato “controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei ...

Autonomia - Corrao (M5s) : “Attilio Fontana dice che siamo cialtroni? Queste parole se le dica allo specchio. Alla Lega importa solo il Nord” : “Il presidente della Regione Lombardia dice che il M5s è cialtrone e che Conte è stato coinvolto in una cialtronata? Queste parole, per me, Fontana se le può dire allo specchio. Ovviamente le rispediamo dritte dritte al mittente”. Così, a Omnibus (La7), l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, commenta le durissime dichiarazioni pronunciate dal governatore lombardo della Lega, Attilio Fontana, all’indomani del vertice ...

Il sondaggio : Governo M5s-Lega - 6 elettori su 10 sono stanchi - ma Salvini sfiora il 37% : Gli elettori italiani sono sempre più scontenti, o meglio stanchi, dei continui litigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al mattino la crisi di Governo sembra inevitabile, al pomeriggio si alzano i toni, ma prima che scenda la notte, il dialogo è ristabilito (o quasi). I due leader, ormai, si trascinano così da mesi e il 55% degli elettori, stanco della situazione, sta perdendo interesse - e fiducia - nella politica. È questo il ...

Commissione Ue - fonti di governo M5s : “Nessun commissario tecnico - a Bruxelles andrà un politico indicato dalla Lega” : Nessun commissario tecnico, la Lega indichi il proprio nome. fonti governative del Movimento 5 Stelle rispondono alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo alla possibilità di proporre un commissario non politico per occupare lo slot italiano all’interno della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Dopo il ritiro di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che fino a qualche ...

Ue - M5S : "No Moratti o altri tecniciLa Lega indichi una figura politica" : "Il MoVimento 5 stelle non intende sostenere alcun tecnico, o presunto tale, per ricoprire il ruolo di commissario italiano in Europa. Noi non abbiamo intenzione di mandare in Europa tecnici che possano diventare marionette degli euro-burocrati" Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di dichiarare la crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

M5S e Lega litigano anche sulla Luna : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto… [faccina che ride a crepapelle, ndr] Buon sabato Amici!”. Così, in un post su Facebook accompagnato da immagini Lunari, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ricorda l’anniversario dell’AlLunaggio. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che uno di quei “qualcuno” che ...

Governo M5S-Lega - i 5 terreni da sminare già la prossima settimana : Le ultime parole di Luigi Di Maio sulle riforme importanti da realizzare sembrerebbero escludere una rottura definitiva con Matteo Salvini, e una crisi di Governo....

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : accordo Lega-M5S - ecco le novità : Lega e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo in merito alla spinosa questione riguardante l’autonomia differenziata, secondo quanto richiesto, in particolare, dalle regioni Lombardia e Veneto. I docenti continueranno ad essere assunti dallo Stato e non dalle regioni, questa è senza dubbio uno degli aspetti più importanti dell’accordo: non avremo, quindi, le assunzioni da parte delle Regioni, così come non ci saranno concorsi ...

**Ue : per M5S scelta commissario resta a Lega - pronti ad appoggiare Bongiorno** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Una donna, per avere più chance di incassare il disco verde dell’Europa. Su indicazione leghista, “perché i patti si rispettano”. Saltato il nome di Giancarlo Giorgetti, ieri salito al Quirinale per rinunciare formalmente alla candidatura a commissario Ue, i 5 Stelle guardano con favore all’indicazione di un altro membro di governo in quota Lega, il super avvocato Giulia Bongiorno: ...

Il M5s ha risposto agli affondi della Lega a Toninelli e Trenta : "Non rispondiamo e non risponderemo più a nessun attacco. Tutto il M5S, dagli eletti agli attivisti, danno pieno sostegno ai ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Il primo, tra le altre cose, sta compiendo una battaglia importante su Autostrade e sulle tariffe dei caselli, già ridotte; la seconda sta portando avanti importanti provvedimenti, tra cui la legge sui sindacati militari, osteggiata da qualcuno. Ne avremmo di repliche da ...

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ (2) : (AdnKronos) – Superati i venti di crisi, almeno all’apparenza, prende corpo di ora in ora l’ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo Governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l’azione di Governo. In casa M5S si guarda con ...

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – La linea ufficiale è quella del “no comment”, perché “non ci sono state richieste ufficiali di rimpasto, quindi per noi non esiste”. Ma al netto dell’ufficialità, nel M5S ci si interroga in queste ore sull’ipotesi restyling, mentre crescono i rumors di cambiamenti nella squadra di Governo ormai imminenti. Nel mirino di Matteo Salvini soprattutto i ministri Danilo Toninelli e ...

