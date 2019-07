Le navi delle ong Sos Méditerranée e Msf ritornano in mare

Nasce all’Università di Genova una Testing Facility dedicata ai robot per le ispezioni a bordo delle navi : Il progetto europeo ROBINS (robotics technology for INspection of Ships), cofinanziato dalla Research DG della Commissione Europea nell’ambito delle attività del EU Research and Innovation Programme Horizon 2020, attivato nel 2018, ha raggiunto l’obiettivo della sua prima fase con lo svolgimento delle prime prove sperimentali in laboratorio. ROBINS è un progetto di ricerca, unico al mondo, che tra i suoi principali obbiettivi ha quello di ...

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le navi delle Ong aumentate le partenze di migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Venezia - Toninelli : “Presto riduzione graduale delle grandi navi” : “Molto presto metteremo in campo una riduzione graduale. In ogni caso, daremo ai Veneziani una prospettiva certa dopo anni in cui i ‘bravi’ della politica non hanno dato risposta alcuna“: lo ha dichiarato al “Corriere della Sera” il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in merito alla situazione delle grandi navi che passano dalla Giudecca e dal bacino di San Marco. Del problema delle ...

Migranti - M5s prende posizione contro le Ong : "Anticipare la confisca delle navi" : Nuovi sbarchi e nuovi salvataggi. Il 92% delle persone sbarcate in Italia quest'anno non ha niente a che fare con le Ong ma...

Migranti - due navi delle ong verso Lampedusa. DIRETTA : Migranti, due navi delle ong verso Lampedusa. DIRETTA L'imbarcazione Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, verso l’Italia: “Diretti al più vicino porto sicuro”. La Gdf ha già notificato il divieto di ingresso. Salvini: "Vadano in Germania". Anche la nave Alex al largo dell'isola Parole chiave: ...

Le due navi delle Ong scelgono Lampedusa. Salvini : "Ridiscuteremo il trattato di Dublino" : Dopo il caso Sea Watch e lo scontro tra Rackete e Salvini, il Viminale si trova ad affrontare le richieste ufficiali delle altre due navi delle Ong, Alex e Alan Kurdi, che vorrebbero far sbarcare i migranti recuperati nei giorni scorsi a Lampedusa. Una richiesta che ha trovato il netto rifiuto di Matteo Salvini, pronto a fare muro, spingendolo, in visita al villaggio Coldiretti, ad ipotizzare cambiamenti radicali per ...

Migranti - altre due navi delle Ong puntano su Lampedusa e sono pronte a forzare il blocco : Il Mediterraneo ha due navi cariche di Migranti che fanno rotta verso il porto di Lampedusa nonostante il divieto del governo italiano. La prima è il veliero Alex della Ong Mediterranea e potrebbe forzare il blocco navale nelle prossime ore dopo aver soccorso oltre 50 Migranti al largo delle coste libiche, dopo l'iniziale accordo di farli sbarcare a Malta, poi saltato. Secondo l'intesa con La Valletta l'Italia avrebbe dovuto prendere 50 Migranti ...

Sea Watch - Luigi Di Maio : "Le navi delle Ong che violano le leggi devono diventare dello Stato italiano" : Luigi Di Maio alza la voce sui migranti e sulle navi delle Ong che violano le acque italiane. Il sequestro, secondo il vicepremier grillino non basta: quelle imbarcazioni devono diventare dello Stato italiano. "Sul caso della Sea Watch mi sono espresso", ha scritto Di Maio sul suo profilo Facebook,

Sette imbarcazioni romane e 8mila reperti storici : a Pisa apre il Museo delle navi Antiche : Domenica 16 giugno sarà inaugurato a Pisa il Museo delle Navi Antiche alla presenza del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Dopo 20 anni di restauro, saranno esposte Sette Navi romane insieme a 8mila reperti storici, risalenti al III-VII secolo a.C. In serata il Museo sarà aperto gratuitamente in occasione della "Luminara di San Ranieri", la grande festa che ogni anno anticipa i festeggiamenti per il santo patrono.Continua a leggere

Salvini-Di Maio - vertice della pace ma si naviga a vista : taglio delle tasse in agenda : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

Venezia : oggi Toninelli al Question time delle Camera sulle navi da crociera : Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valutando le soluzioni alternative previste dal cosiddetto “decreto Clini-Passera” ; sul passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia, al fine di garantire la sicurezza dei ...

Come si risolve la questione delle grandi navi a Venezia? : A Venezia, dopo l'incidente del 2 giugno, si è ricominciato a parlare del problema del transito delle grandi navi. Al momento l'unica rotta utilizzabile continua ad essere quella che passa attraverso il canale della Giudecca, anche se da anni si discute di un'alternativa senza trovare una soluzione che mantenga intatti gli interessi turistici e contemporaneamente salvaguardi l'ecosistema lagunare. Il comitato 'No grandi navi' chiede di bandire ...