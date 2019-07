Lato B al vento e mini perizoma Chiara Ferragni senza limiti | tutti ‘stesi’

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) È unainternazionale quella che pubblica sul suo profilo Instagram (o dovremmo dire sul suo posto di lavoro) l’ultima rovente foto: “Holidays with the whole family start tomorrow: Umbria, Sicily and then Ibiza #TheFerragnez Leo was so tiny a year ago”. La famiglia vip, insomma, continua la sua estate e domani partiranno per un itinerario tutto italiano tra entroterra e mare per poi volare nella capitale del divertimento. Stiamo parlando di vacanze di famiglia ma dimenticate foto di macchine piene, di valigie o di stress da preparativi.pubblica una foto assolutamente clamorosa: direttamente in piscina, di spalle, sopra un gonfiabile, con unb esplosivo al. Una foto da far perdere i sensi, che non ha mancato di far scatenare i followers tra complimenti e le solite aspre critiche, come in ogni scatto vip che si possa definire tale. Continua a ...

