Larissa Iapichino | la predestinata dell' atletica italiana Ecco chi è

(Di lunedì 22 luglio 2019) Francesca Galici Sta ripercorrendo fedelmente i passi di sua madre Fiona May e con il volo sulla sabbia di Boras si è conquistata un posto d'onore tra gli atleti italiani più bravi di sempre: lei èe ne ha fatta parechia di strada da quando addentava uno snack in un famoso spotè l'astro nascente, oro agli ultimi campionati Europei Under 20. Classe 2002, ha 17 anni, la pelle ambrata e un sorriso aperto sul mondo, come solo la leggerezza di quell'età permette di averlo, nonostante il grande peso'eredità sportiva che porta sulle sue spalle.è la figlia di unae più grandi atlete che abbiano mai vestito i colori azzurri, quella Fiona May che nel l995 regalò all'Italia la medaglia d'oro nel salto in lungo ai mondiali di Göteborg.ha una tradizione di famiglia notevole, perché anche suo padre ...

