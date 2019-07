La Stampa | Ecco come l’Inter e Conte svalutano il capitale sociale

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) Le dichiarazioni di Antoniosu Perisic aprono un nuovo scenario all’interno dell’Inter. Al tecnico è bastato un tempo della prima amichevole di stagione, scrive La, per emettere un giudizio tranchant che è una sentenza e che inserisce, di fatto, il calciatore croato, nella lista di epurazione compilata da. Anche Zidane ha fatto qualcosa di simile con Bale. A una domanda sul futuro del centrocampista, scrive il quotidiano, “ha risposto, in estrema sintesi, che prima Bale si leva dalle balle e meglio è”. I due non si sopportano da anni e il rapporto è ormai agli sgoccioli. Anche Sarri, dopo la sconfitta di ieri contro il Tottenham, non è sembrato felice, ma ha parlato in generale della prestazione della squadra, non è andato allo scontrohanno fatto Zidane e. Il primo, però, avevabersaglio Bale e, di sponda, forse, la società. ...

Linkiesta : “Studiata”, libera e donna. In un Paese in cui il 17% delle donne che lavorano non ha un conto corrente e dove bast… - carlosibilia : E' da circa un anno che opposizioni e stampa nazionale annunciano disastri e catastrofi. Ci pensano i dati a smenti… - PE_Italia : ?? Vuoi orientarti tra i tanti account Twitter del Parlamento europeo? ???? Ecco la nostra #Twitteropoli presentata ai… -