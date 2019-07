La serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer | ecco la reazione dei fan

Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà la celebre scena della vasca da bagno : Ebbene sì, a quanto pare Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà una scena Nella vasca da bagno.La showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, ha confermato a io9 che "c'è una vasca da bagno in questa stagione. Non ti dirò chi c'è Nella vasca, ma c'è una vasca da bagno". La presenza della scena, dunque, rende chiaro come la serie, oltre a ispirarsi ai libri di Andrzej Sapkowski, farà riferimento anche alla serie di giochi di CD Projekt RED.Come ...

The Witcher : la serie TV Netflix non adatterà i videogiochi : Poche ore fa Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Witcher in occasione del Comic-Con di San Diego.Durante il panel della manifestazione dedicato alla serie TV, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha parlato delle ispirazioni per la realizzazione della prima stagione, svelando che essa si basa sopratutto su "Il Guardiano degli Innocenti", una raccolta di racconti che molti considerano l'opera migliore per iniziare la lettura ...

Analizziamo il trailer di The Witcher - la serie originale di Netflix - speciale : Distribuito questa notte sul canale YouTube ufficiale di Netflix, il primo trailer della serie dedicata a The Witcher sta già spopolando. Al momento della stesura di questo articolo le visualizzazioni sono arrivate a quattro milioni e mezzo e crescono esponenzialmente, simbolo di quanta attesa ci sia attorno alle avventure formato Live Action di Geralt e compagni. Quasi due minuti che però rivelano tanto su cosa possiamo aspettarci da questa ...

The Witcher il trailer della serie Netflix presentato al Comic-Con : The Witcher Henry Cavill è il protagonista della serie fantasy di Netflix. Al Comic-Con di San Diego il trailer della prima stagioneDoppia versione doppiata in italiano e in originale per il teaser trailer di The Witcher presentato al San Diego Comic-Con. La serie fantasy di Netflix in 8 puntate, è molto attesa dai fan di tutto il mondo visto il successo del videogioco e della saga letteraria omonima di Andrzej Sapkowski, che è stato consulente ...

The Witcher - al Comic-Con il trailer dell'attesa serie Netflix con Henry Cavill : Entro la fine dell'anno una nuova avventura fantasy è pronta ad invadere le nostre case. Al Comic-Con di San Diego Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di The Witcher atteso adattamento della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (consulente della serie) con Henry Cavill protagonista nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia. In apertura trovate il trailer in italiano mentre a questo link la versione originale.The Witcher ...

The Witcher : la serie TV Netflix si mostra con un primo trailer : Se stavate attendendo con trepidazione la serie TV Netflix dedicata al fenomeno letterario e videoludico che è The Witcher, ebbene dovete sapere che un primo trailer è finalmente stato pubblicato.Nel filmato possiamo vedere la figura di Geralt, impersonata da Henry Cavill, ma anche quella di Yennefer, Ciri e di molti altri personaggi della serie con un'ampia panoramica anche su ambientazioni e storia che ci accompagneranno in questa prima ...

La serie Netflix di The Witcher sarà uno show per adulti con molti mostri : Lauren Hissrich, showrunner della serie TV per Netflix The Witcher, ha recentemente fornito durante un'intervista alcuni nuovi dettagli riguardanti la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt.Per chi non conosce né il videogioco e né i libri da cui è ispirata la serie TV, Hissrich dichiara che lo spettacolo sarà maturo, per adulti, e dovremo aspettarci quindi sesso e violenza. "Ho potuto guardare le scene giornalmente e ai miei ...

Il trailer di Unbelievable su Netflix - un vero caso di stupri seriali diventa una serie tv : Dopo un'estate di grandi uscite arriverà anche Unbelievable su Netflix: la nuova serie, un format prodotto da CBS Studios in arrivo sulla piattaforma streaming, è un racconto ispirato a fatti realmente accaduti negli Stati Uniti ed è una storia di traumi profondi ma anche di resilienza e fiducia nella capacità di recupero. La serie si ispira ai fatti raccontati nell'articolo vincitore del premio Pulitzer "Un'incredibile storia di stupri", ...

Calendario serie Tv in Italia 2019 - Unbelievable su Netflix dal 13 settembre : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

E la spada d'argento? La serie Netflix di The Witcher mostra finalmente l'iconica arma : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

Nella serie The Witcher di Netflix Geralt porterà con sé anche la spada d'argento : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

«Luna Nera» : cosa sappiamo della nuova serie italiana di Netflix : Luna NeraLuna NeraLuna NeraLuna NeraLe riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane ...

Bridgerton - il cast della serie targata Shondaland per Netflix : La prima serie per Netflix targata Shondaland, ossia prodotta dalla casa di produzione fondata dalla regina degli show americani Shonda Rhimes si intitola Bridgerton, ha svelato il cast e arriverà sulla piattaforma in streaming nel 2020. Bridgerton, anticipazioni trama Bridgerton è una serie ispirata all’omonimo libro della scrittrice Julia Quinn e racconta il mondo dell’alta società di Regency London: dalle scintillanti sale da ...

Netflix - 10 serie migliori di «Stranger Things» : Nella (probabilmente infinita) guerra tra le piattaforme streaming, Netflix risulta al momento in posizione predominante, grazie a Stranger Things che ha appena fatto un record storico e con un’altra uscita imminente, La Casa di Carta 3, che promette bene: forse non batterà la serie collega, ma di certo è attesa da molti. Eppure, secondo alcuni, Stranger Things non è la serie migliore di Netflix, pur avendo conquistato un ...