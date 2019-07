La sentenza della Cassazione sulle molestie subite da una donna che faceva la badante

Pubblicata la sentenza della Cassazione sui DM : Dopo una lunga attesa è stato pubblicato il giudizio della Cassazione sulla vertenza che vede coinvolti i diplomati magistrali per l’inserimento nelle Gae. La notizia viene data per prima dalla sindacato ANIEF che ha diramato un comunicato al riguardo. Anche la Cassazione ha respinto il teorema proposto dai diversi avvocati per ottenere l’inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali. Il succo La Corte di Cassazione ha ritenuto non ...

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla cannabis light : È "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis light. Lo spiega la Cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il 'nodo' sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella ...

Cannabis light - rivenditori contro sentenza della Cassazione che vieta commercio : “Andiamo avanti” : Nonostante l'interpretazione restrittiva della legge 242 del 2016 da parte della Cassazione, negozianti e produttori di Cannabis light non hanno intenzione di fermarsi. Intanto, l'unico modo per risolvere del tutto la situazione, sarebbe quello di un intervento legislativo che possa finalmente fare chiarezza e dare norme certe ai negozianti.Continua a leggere

"La cannabis è illegale - anche se light" : le motivazioni della sentenza della Cassazione : Le Sezioni Unite hanno depositato le motivazioni della sentenza dello scorso 30 maggio, che ha messo fuorilegge i derivati...

Furto telefono smarrito è reato - la sentenza della Cassazione : Furto telefono smarrito è reato, la sentenza della Cassazione A molti sarà capitato di imbattersi in un telefono cellulare smarrito da qualcuno, magari trovato per terra o appoggiato su qualche panchina di un parco. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, recentemente pronunciatasi sull’argomento, appropriarsi di un telefono cellulare altrui, anche smarrito, può integrare i reati di Furto o ricettazione. Vediamo perché. Se ti ...

"Non conta il tasso di Thc : anche se light - la cannabis è illegale". Le motivazioni della sentenza della Cassazione : Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità “in concreto” a produrre un “effetto drogante”. Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop.Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita ...

Quarto Grado Anticipazioni : In diretta la sentenza della Cassazione per Antonio Logli : Nell'ultima puntata della stagione, si torna sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa con la diretta della sentenza in Cassazione.

Roberta Ragusa - oggi la sentenza della Cassazione per Antonio Logli : Il marito della donna, scomparsa da San Giuliano Terme nel 2012 e mai più ritrovata, è stato condannato a 20 anni. Ma lui si è sempre dichiarato innocente

Antonio Logli nelle mani della Cassazione : attesa sentenza domani 10 luglio in serata : Antonio Logli, già condannato in due gradi di giudizio per l'omicidio e l'occultamento di cadavere della moglie Roberta Ragusa, attende il prossimo mercoledì 10 luglio che si esprima la Corte di Cassazione. Una sentenza molto attesa che stabilirà se il Logli dovrà scontare i 20 anni di carcere al quale è stato condannato, considerando che per tutti e due i gradi di processo ha goduto di alcune misure cautelari piuttosto blande, ovvero l'obbligo ...

Ilva - Fabio Riva assolto dall’accusa di bancarotta. Ora anche il fratello potrà chiedere la revisione della sentenza : Il gup di Milano ha assolto Fabio Riva da una delle accuse di bancarotta per il dissesto finanziario dell’Ilva di Taranto, poi commissariata e ceduta ai lussemburghesi di ArcelorMittal. La giudice Lidia Castellucci ha ritenuto che, per il figlio di Emilio Riva, “il fatto non sussiste”. La Procura attende di leggere le motivazioni per decidere se ricorrere in Appello. Su Fabio Riva, va ricordato, pende una condanna definitiva di ...

Carola è libera : “Vittoria della solidarietà”. Gip : “Decisione conforme giurisprudenza” Salvini : “sentenza politica” : Carola Rackete, la comandante della Sea-Watch 3 che aveva forzato il blocco dei porti italiani per far sbarcare a Lampedusa 40 migranti soccorsi in mare, torna libera dopo quattro giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il gip, oltre a non convalidare l'arresto, ha escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere ...

Storie Maledette - Caso Vannini prima parte : il cliffhanger è una sentenza della Cassazione : La Leosini è tornata: dopo la doppia opaca intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano e l'intervista doppia (e forzata) ai fratelli Castagna, 'l'indagatrice dell'incubo' ha confezionato una vera puntata di Storie Maledette con poche concessioni al lirismo e una barra dritta sulla ricostruzione temporale degli eventi che hanno portato alla morte di Marco Vannini. Una ricostruzione a base di "Perché?", di quella semplice domanda che se piazzata ...

Bitter sweet - episodio 19 : si avvicina il giorno della sentenza sull'affidamento di Bulut : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" che coinvolge una fascia eterogenea di telespettatori desiderosi di conoscere gli sviluppi intorno alla vita dei personaggi principali. La tematica intorno all'affidamento esclusivo del piccolo Bulut resta al centro dell'attenzione delle trame della fiction diretta dal regista Cagri Bayrak. Le anticipazioni dell'episodio numero 19, in onda sul piccolo ...