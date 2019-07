La principessa di Dubai ingaggia il legale di William e Harry per il divorzio dall' Emiro

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) LaHaya, sesta moglie dell’diMohamed bin Rashid al Maktoum, ha lasciato il marito. È trincerata in una villa al centro di Londra e teme per la sua incolumità e per quella dei suoi due figli, Jalia e Zayed. Il 30 luglio inizieranno, all’Alta Corte di Londra, i procedimenti per ildella coppia. Lo riporta il Corriere della Sera. Dietro l’uomo affabile che piace tanto alla Regina, ci sarebbe un padre violento. Basti pensare che Shamsa, sua figlia 38enne, è sparitae scene e pare che sia tenuta in uno stato di semicoma. Laha deciso di chiedere all’Alta Corte l’affidamento dei due bambini, ma la battagliasi preannuncia lunga e difficile. È ladinonché l’esperta scelta dal principe Carlo per ilda Diana Sceicco ...

