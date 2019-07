La partita dei soldi blocca ancora le Autonomie

Trump parla di abbattimento - Teheran nega : nel golfo Persico si gioca la "partita dei droni" : golfo Persico, il campo di gioco della “partita dei droni”. Una esibizione muscolare destinata soprattutto ad uso interno. Giochi di guerra per evitare la guerra vera, quella che non sarebbe né circoscrivibile nel tempo e nella dimensione. Teheran nega che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz stando ad un tweet del viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “Non abbiamo ...

Dopo l’ok von der Leyen si apre la partita della scelta dei commissari : ecco tutte le tappe : Con l’elezione (sul filo) della tedesca Ursula von der Leyen, per la nuova Commissione Ue non sono finiti i passaggi delicati . Dopo l’ok di Strasburgo alla...

Fiorentina - Commisso ancora su Chiesa : “Abbiamo visto la partita insieme. Ho preso dei rischi…” : “Chiesa? Si è seduto con me, abbiamo visto la partita insieme. E’ un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di futuro. Lui è un giocatore della Fiorentina e vogliamo tenerlo“. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso intervenuto dagli Stati Uniti dopo la prima partita dei viola nell’International Champions Cup. “Nuovi acquisti? Stiamo lavorando, ma serve tempo. I fiorentini non ...

Operazione Nostalgia - la partita dei ricordi stasera su DAZN : Dal Brasile agli Stati Uniti passando per Italia, Spagna, Germania e altri 4 paesi, il match Operazione Nostalgia Stars vs. LaLiga Legends di sabato 6 luglio a Cesena avrà una copertura internazionale grazie alla diretta di DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia, Simone Tiribocchi e Dario Marcolin Gli spettatori da tutto il mondo potranno tornare a vedere i colpi di leggende come Alessandro Del Piero, Fernando Hierro, Edgar Davids, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Giugno : Per l’ingegnere ad oggi è partita solo la “burocrazia degli appalti” - ma manca il presupposto fondamentale per andare avanti : la disponibilità dei finanziamenti : Si fa o non si fa? Tav, Conte e Salvini studiano il tracciato alternativo 5Stelle Grana Alta Velocità – La viceministra Castelli apre le danze su Repubblica: “I sindaci della Valle lavorano a un compromesso”. Già visionato dal capo leghista di G. Cal. Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Slurp. “Sulle spalle di un uomo solo. Duro intervento di Mattarella al Csm. Il Quirinale ormai è l’unico interlocutore delle cancellerie ...

LIVE Nigeria-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ighalo regala la vittoria alle Super Aquile - nonostante una grande partita dei Passeri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni di questa sfavillante sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:53 La partita ha mostrato una sostanziale parità: il Burundi ha giocato, probabilmente, al di sopra delle proprie possibilità, la Nigeria l’esatto contrario, se le Super Aquile vorranno lottare per il trofeo, nelle prossime partite dovranno alzare il ...

Vasco il re degli stadi. È partita l'estate dei grandi festival rock - : Paolo Giordano Mezzo milione di spettatori per il «Blasco». È l'inizio di una stagione a volume alto Talvolta bastano i numeri. Vasco Rossi ha chiuso ieri sera a Cagliari l'ultimo dei suoi nove concerti del 2019 (Lignano, sei volte San Siro e due concerti alla Fiera di Cagliari) che hanno riunito ben 450mila spettatori. Se li uniamo a quelli dell'anno scorso (altre 10 date), in totale Vasco ha suonato per 900mila spettatori, ...

Google Hub Nest - anche in Italia è partita la sfida dei display parlanti : L'assistente digitale ha una faccia, adesso anche in Italia. Dal 12 giugno è disponibile Hub Nest, il primo smart speaker di Google con display. Questione di stile, ma non solo: ci sono nuove funzioni rispetto ai “maggiordomi digitali” senza schermo e altre – simili o identiche – che possono essere utilizzate in modo più immediato. Obiettivo: “Utile per tutti” Il design è essenziale. Il display, da 7 pollici, ha cornici abbondanti rispetto a ...

La partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Australia è stata vista da più di tre milioni e mezzo di telespettatori : La partita dei Mondiali di calcio femminile Italia-Australia, giocata domenica alle 13 allo stadio du Hainaut di Valenciennes (Francia), è stata vista da più di tre milioni e mezzo di telespettatori (23,1 per cento di share). La partita, vinta dall’Italia per 2

La partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Australia è stata vista da più di tre milioni e mezzi di telespettatori : La partita dei Mondiali di calcio femminile Italia-Australia, giocata domenica alle 13 allo stadio du Hainaut di Valenciennes (Francia), è stata vista da più di tre milioni e mezzo di telespettatori (23,1 per cento di share). La partita, vinta dall’Italia per 2

L'Italia vince la prima partita dei Mondiali : L’Italia vince all’esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l’Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22′ di Sam Kerr, in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giulioani; nel secondo tempo all′11′ e al 50′ di Bonansea

La Francia ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili : La nazionale di calcio francese ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili, giocata venerdì sera al Parco dei Principi di Parigi. Davanti a 45.261 spettatori la nazionale ospitante del torneo si è dimostrata nettamente