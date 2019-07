La meccanica delle ombre | trama | cast e curiosità del thriller francese

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 22 luglio 2019)ad inro per la prima serata di Rai3 con la pellicola La(titolo originale La Mécanique de l’) in onda lunedì 22 luglio alle 21,20. Il film diretto da Thomas Kruithof vede neloltre al bravissimo François Cluzet l’italianissima Alba Rohrwacher. LaDuval, François Cluzet, è un contabile che perso il lavoro per gli esuberi, disoccupato trova come nuovo impiego la trascrizione precisa di alcuni registrazioni. Lo stipendio è alto e lui accetta anche se ben presto scopre che dietro c’è qualcosa di misterioso, infatti il contenuto audio della cassetta che sta trascrivendo è politicamente molto pericoloso. LaIl regista Kruithof de Laè anche autore della sceneggiatura scritta a otto mani. Il film datato 2017 ha ottenuto ai botteghini 5,2 milioni di ...

ClimateHouse : È online la nuova lista delle VMC - KrisMotorsport : RT @RINGERS4EVER: @diegocatalano77 @vtdm90 Infatti il concetto outwash+low drag in se non è errato, il problema è che (come detto prima) po… - RINGERS4EVER : @diegocatalano77 @vtdm90 Infatti il concetto outwash+low drag in se non è errato, il problema è che (come detto pri… -