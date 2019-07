La Fiorentina sfida il Benfica nella ICC | live su Sportitalia

La Fiorentina sfida il Chivas : diretta su Sportitalia : In attesa degli impegni ufficiali, l’International Champions Cup rappresenta sempre un ottimo banco di prova per le squadre che vi partecipano che hanno la possibilità di misurarsi con avversari importanti e mettere in atto sin da subito eventuali collettivi. E’ il caso della Fiorentina, che prenderà parte al torneo per la prima volta in sostituzione […] L'articolo La Fiorentina sfida il Chivas: diretta su Sportitalia è stato ...

Fiorentina - Saponara decide la sfida in famiglia : indizio di mercato : La Fiorentina si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione. Si è disputato un triangolare a campo ridotto con squadre composte da nove elementi ciascuna, svolto questo pomeriggio dalla Fiorentina nel ritiro a Moena in Val di Fassa, decisivo Riccardo Saponara, autore di una doppietta, si è concluso invece senza gol il match a trequarti campo, undici contro undici. Assente ...