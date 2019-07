La Chevrolet Corvette diventa una supercar

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) «Per quanto laa motore anteriore fosse un'auto fantastica era arrivata al limite del suo sviluppo. Per poter competere con leeuropee l'unica strada era spostare il motore dietro». Con queste parole il Presidente di General Motors Mark Reuss ha spiegato benissimo come mai la nuova- l'ottava generazione di un'auto nata nel 1953 - ha scelto una soluzione tecnica molto cara alle sportive europee e praticamente sconosciuta a quelle americane. Ma probabilmente, più che le prestazioni pure, questa scelta è un fatto di marketing. Del resto la «vecchia»C7 a motore anteriore aveva anche vinto la sua categoria della 24 Ore di Le Mans nel 2015, quindi così male non doveva essere. No, l'aver trasformato lain unavuol dire aver lasciato un segmento di mercato ...

