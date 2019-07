Scuola - la Cassazione conferma : diplomati magistrali fuori dalle graduatorie a esaurimento per materne e elementari : I maestri diplomati alle magistrali che non hanno partecipato alle sessioni di abilitazione o ai concorsi sono fuori dalle graduatorie a esaurimento per scuole materne ed elementari. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di un nutrito gruppo di maestri diplomati, confermando il pronunciamento del Consiglio di Stato arrivato alla fine del 2017. La Cassazione ha ritenuto “non esistente” l’abuso di potere ...

Lega - Belsito ricusa giudici Cassazione. Pg : “Confermare non luogo a procedere per i Bossi” : Confermare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che il 23 gennaio scorso ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Umberto Bossi e il figlio Renzo, imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco Belsito, quest’ultimo condannato invece a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa, con pena sospesa. Lo ha chiesto il procuratore generale della Cassazione, Assunta Cocomello, nell’udienza davanti alla II sezione ...

Omicidio Roberta Ragusa : Cassazione conferma 20 anni a Logli : La Corte di Cassazione ha confermato i 20 anni di reclusione per Antonio Logli, accusato di aver ucciso e poi distrutto il cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa dalla sua casa di Gello, a San Giuliano Terme (Pisa) nel 2012 e non è stata mai più ritrovata. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della difesa di Logli, confermando così la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel 2018.Antonio Logli ...

