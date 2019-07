La Casa di Carta 3 | promossa con riserva | la trama regge | sentimenti e budget fanno il

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) La domanda che tutti si sono posti all'annuncio del rinnovo della serie, su che senso avesse produrre Ladi3 dopo un finale conclusivo e coerente delle prime due parti, ora ha una risposta. E la risposta è sì, un senso c'è, pur con qualche. ATTENZIONE SPOILER! Ladi3 amplifica il mix di ingredienti delle prime due stagioni in una terza dall'evidente respiro molto più ampio garantito dalche Netflix ha profuso in questa produzione attesa in tutto il mondo: molta più azione, molto più dramma, molta più ironia, ma soprattutto molto più sentimentalismo in stile melòde Ladi3 un concentrato esplosivo capace di far dimenticare - o almeno di far passare in secondo piano - i suoi pur evidenti difetti, la rendono un'esperienza immersiva in cui un episodio tira l'altro, il guilty pleasure che risulta impossibile interrompere, non ...

