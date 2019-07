La boutonnière | l' accessorio sofisticato da mettere sulle giacche

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Fiore all’occhiello. Questo è il significato del termine francese boutonnière, l'chic da appuntare; sempre più di tendenza, come si evince dai look della sfilata primavera-estate 2020 del marchio Celine, così come dalle immagini di numerose celebrities maschili che ne fanno largo uso. La perfetta decorazione per ravvivare il rever di una giacca, specialmente nel caso non amiate indossare la cravatta e seguiate il trend, proprio come David Beckham, dell'Air Tie Revolution. E c'è chi ha sputo trasformare questa passione in mestiere. Antoinette Petruccelli, fondatrice del brand My Boutonnière, produce fiori ottenuti dalla lavorazione di tessuti pregiati (molti dei quali ricavati da scampoli con stampe vintage scovati in antiche tessiture di Como o da vecchie cravatte), realizzati a mano da sarte toscane. Le ...