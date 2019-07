Kylie Jenner reinventa il concetto di «vacation mode» su Instagram

Un altro Photoshop Fail per Kylie Jenner : ha fatto sparire un pezzo di coscia alla nuova BFF : Beccata The post Un altro Photoshop Fail per Kylie Jenner: ha fatto sparire un pezzo di coscia alla nuova BFF appeared first on News Mtv Italia.

A quanto pare - Kylie Jenner e Travis Scott stanno "provando" ad avere un secondo figlio : Un fratellino o una sorellina per Stormi

Kylie Jenner ha spiegato perché il dramma con Jordyn Woods "doveva succedere" : La BFF era stata travolta da uno scandalo lo scorso febbraio

Kylie Jenner posa completamente nuda durante una vacanza tra ragazze : Super hot

Kylie Jenner - le vacanze con le amiche sono a bordo di un jet privato personalizzato - : Francesca Galici Se avere un aereo privato può essere considerato un lusso, averlo personalizzato lo è certamente di più ma per Kylie Jenner, la più giovane miliardaria self-made, nulla sembra essere impossibile sono pochi quelli che si possono permettere un jet privato, ancora meno sono quelli che se lo possono permettere completamente customizzato. Tra questi c'è Kylie Jenner, una delle influencer e modelle più amate e seguite dei ...

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l'influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c'è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell'anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

Kylie Jenner incinta? Gli haters l'accusano di essere una pessima sorella : Compleanno rovinato per Khloé Kardashian che si è vista rubare la scena dalla sorella Kylie Jenner che non si è trattenuta dal rivelare di essere di nuovo incinta col risultato di guadagnarsi tutta l'attenzione di social, stampa e fan, rubandoli alla festeggiata. Secondo il "Daily Mail" che ha pubblicato il video incriminato e adesso non più reperibile su Instagram, Kylie Jenner sarebbe nuovamente incinta e aspetterebbe il suo ...

Kylie Jenner «copia» Jennifer Lopez con il trend sexy anni '90 : Kylie Jenner come Jennifer Lopez. D'altra parte, si sa, la moda è un po' come la storia, tende a ripetersi. Almeno, così pare, alla luce di alcune tendenze che propongono look che in realtà non sono novità, ma dettagli già visti. Uno di questi, sexy (e anche un po' tamarro, a onor del vero), è quello di far spuntare la biancheria intima dai pantaloni. Una tendenza che negli anni Novanta era quasi di ...

Kylie Jenner ha risposto al fatto che si sarebbe vantata per quanto è ricca al Met Gala 2019 : Lo aveva spifferato il fidanzato di Jennifer Lopez

Kylie Jenner starebbe pensando di vendere l'azienda di trucchi : Bye bye Kylie Cosmetics?

Party di dubbio gusto : Kylie Jenner nella bufera - : Marina Lanzone Per il compleanno di una delle sue migliori amiche, l'influencer ha deciso di organizzare una festa a tema The Handmaid's Tale, una serie popolare negli Usa, senza immaginare le conseguenze Kylie Jenner, l'influencer under 30 più ricca del mondo, ha voluto vestire per gioco i panni di una donna vittima di violenza ad una festa, scatenando contro di sé delle critiche molto dure, che non è solita ricevere. Kylie Jenner ...

Kylie Jenner - l'ancella : il dress code del party è bocciato! : Non è difficile. Quando ci sono termini di cui non conosci il significato, per scoprirlo serve un attimo e uno smartphone. Per esempio, se Kylie Jenner, l'influencer più seguita, famosa e ricca del mondo, avesse cercato su Wikipedia il significato dell'aggettivo distopico, avrebbe imparato che deriva dal sostantivo distopia, «descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro che, in contrapposizione all'utopia, presenta situazioni ...

Kylie Jenner dà un party a tema The Handmaid's Tale e partono le critiche dei fan : Imprenditrice, modella e mega personaggio dei social media, oltre a essere inizialmente nota come la sorellastra di quel fenomeno web che è Kim Kardashian, Kylie Jenner è sicuramente una figura che nel panorama mediatico internazionale non passa inosservata. Oggi 22enne, già l'anno scorso Forbes stimava che le sue attività valessero un miliardo di dollari. Ma in queste ore la giovane si sta facendo notare per una sua iniziativa privata, ...

Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di recuperare la loro amicizia : Dopo lo scandalo Tristan Thompson