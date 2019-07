Kalimchè | da barca di scafisti a biblioteca itinerante

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Elisa Sartarelli Ladeglidiventa unadopo essere stata restaurata da otto minori sottoposti a misure penali o in carico ai servizi di comunità del Comune di Bari A Bari unadeglisi è trasformata in una. L’imzione si chiamaed è stata restaurata da otto minori sottoposti a misure penali o in carico ai servizi di comunità del Comune di Bari. A darne notizia è l’Ansa. Laera utilizzata dalla criminalità organizzata per il traffico di esseri umani da Bodrum, in Turchia, a Otranto. Dopo essere stata confiscata, laè stata concessa dal Ministero della Giustizia per le attività di riabilitazione dei giovani in situazioni di disagio. Laora serve per trasportare libri ed è diventata una. Non solo, sarà utilizzata per delle iniziative con scrittori, ...

