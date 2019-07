Juventus-Tottenham 2-3 | Ronaldo il migliore | da rivedere Matuidi e Rugani

Highlights Juventus-Tottenham 2-3 : rinascita Higuain - ma non basta. Sarri : “Dobbiamo migliorare” : Highlights JUVENTUS TOTTENHAM- La Juve impatta contro il Tottenham. Sconfitta per 3-2 dopo un euro gol di Kane nel finale di gara. Ottima prestazione di Higuain, il quale si candida ad una riconferma in bianconero. Il Pipita ha voglia di dimostrare ancora il suo valore ed è pronto a convincere Sarri e la dirigenza bianconera. […] L'articolo Highlights Juventus-Tottenham 2-3: rinascita Higuain, ma non basta. Sarri: “Dobbiamo ...

Tottenham-Juventus 3-2 - una magia di Kane al 93' rovina l'esordio di Sarri : Un capolavoro di Kane al minuto 93 rovina l'esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La Juventus esce sconfitta per 3-2 con Tottenham

Juventus - Rabiot dopo il ko contro il Tottenham : “in difficoltà nel primo tempo - ho bisogno di crescere” : “Nel complesso e’ stata una buona partita. Siamo stati piu’ in difficolta’ nel primo tempo, ma eravamo contro un’ottima squadra, che e’ molto piu’ avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondo tempo abbiamo toccato piu’ la palla e giocato piu’ di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol. E’ stata la prima partita, quindi c’e’ molto da ...

La Juventus perde col Tottenham - fra le note positive di Sarri ci sono Higuain e Cancelo : La Juventus perde per 3-2 contro il Tottenham a Singapore nella prima partita dell'International Champions Cup. La squadra bianconera è apparsa compassata sul piano fisico e tattico e lontana dai precetti di Maurizio Sarri. Le note positive però non sono mancate. Nelle file della Juventus a brillare sono stati soprattutto due giocatori in particolare: Higuain e Cancelo. Il "Pipita" è apparso rinato, forse grazie alla fiducia inattaccabile del ...

La Juventus di Sarri parte male : magia di Kane - vince il ?Tottenham : Inizia con un ko per 3-2 contro il Tottenham la stagione della Juventus. Al National Stadium di Singapore, nel primo match della International Champions Cup, la squadra di Sarri è stata...

Juventus - Sarri ko all'esordio : il Tottenham vince 3-2 - capolavoro di Kane : Inizia con una sconfitta in amichevole l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. A Singapore i bianconeri hanno perso per 3-2 contro i vicecampioni d'Europa del Tottenham, al termine di una partita a tratti spettacolare e ricca di emozioni. Non bastano alla Juve i gol di Gonzalo H

ICC - Sarri ko all’esordio : Juventus-Tottenham 2-3 - decide Kane con una magia : . ICC, Juve messa ko dal Tottenham Singapore, Sarri con la Juve sfida il Tottenham vice-campione d’Europa. Il risultato della gara è un ko dei bianconeri deciso da un eurogol di Harry Kane. Gli Spurs dominano il primo tempo e al 31′ vanno in vantaggio con Lamela, che sfrutta una respinta di Buffon, segnando sotto porta. Nella ripresa, il gol di Higuain (entrato al 45′) e la rete di Ronaldo. Il Tottenham non molla e ...

Gol pazzesco da centrocampo - Harry Kane beffa Szczesny : il Tottenham batte la Juventus allo scadere [VIDEO] : L’incredibile gol di Harry Kane decide Juventus-Tottenham, conclusa 2-3 in favore degli inglesi: Rabiot perde palla a centrocampo e l’attaccante degli Spurs beffa Szczesny con un siluro da metà campo Finale di partita incredibile fra Juventus e Tottenham nell’amichevole valevole per l’International Champions Cup. Tottenham subito in vantaggio con Lamela, pareggio di Higuain e vantaggio di Cristiano Ronaldo nella ripresa. Cinque minuti dopo ...

Mercato Juventus - Sarri guarda in Premier : occhio al gioiello del Tottenham : Mercato Juventus – Dopo il colpaccio Matthijs de Ligt in difesa, in attesa magari di un affondo per Mauro Icardi, la Juventus sembra intenzionata ad analizzare con attenzione il reparto dei terzini. A destra la permanenza di Joao Cancelo potrebbe non essere così scontata, a sinistra invece il nome nuovo è Danny Rose del Tottenham Hotspur, raccomandato proprio […] More

Juventus - con il Tottenham esordio per Demiral e Rabiot - in avanti spazio a CR7 : Nella giornata di sabato la Juventus è sbarcata a Singapore dove, quest'oggi, giocherà la prima sfida dell'International Champions Cup. Ieri, i Campioni d'Italia hanno ricevuto una grande accoglienza e hanno anche partecipato ad alcuni eventi per salutare i tifosi locali. In Asia Cristiano Ronaldo e compagni sono molto acclamati e anche durante la seduta di allenamento di sabato c'erano moltissimi fans che hanno potuto assistere alla seduta dei ...

Diretta Juventus Tottenham/ Streaming video tv : ICC 2019 - che sfida agli Spurs! : Diretta Juventus Tottenham ICC 2019 Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, amichevole di lusso. La Diretta tv di Juventus Tottenham sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al canale numero 60 in chiaro. Resta ...

Streaming Juventus Tottenham ICC : come seguire la Diretta : Domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30 arriverà finalmente il debutto di Maurizio Sarri in bianconero: al National Stadium di Singapore la Juventus scenderà in campo contro i vice campioni d’Europa del Tottenham. Una gara imperdibile per tutti gli amanti del calcio e soprattutto per tutti i tifosi bianconeri: sarà l’occasione anche per vedere in campo tanti nuovi acquisti e festeggiare l’arrivo alla Juve del colpo del mercato italiano ...

Juventus-Tottenham : nella probabile formazione di Sarri c'è Rabiot - dubbi sul centravanti : Juventus-Tottenham segna l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La prima amichevole dell’anno si giocherà a Singapore domani, domenica 21 luglio, alle 13,30 (ora italiana): è previsto gran caldo e tanta umidità. L’avversario saranno gli inglesi vice campioni d’Europa che sono più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato prima rispetto ai Campioni d’Italia. Sarri ha lavorato alla Continassa sulla squadra e la sua ...

Probabili formazioni Juventus Tottenham/ Diretta tv - Pjanic confermato regista - ICC - : Probabili formazioni Juventus Tottenham: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita di International Champions Cup 2019 a Singapore.