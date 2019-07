Juventus | Ronaldo e Sarri potrebbero aver discusso per la sostituzione del portoghese

Modulo Juventus : Sarri scopre le carte e svela la posizione di Ronaldo : Modulo Juventus: nel corso della conferenza stampa al Bishan Stadium che precede la sfida contro il Tottenham di domani (ore 13.30, qui lo streaming) il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche della posizione in campo di Cristiano Ronaldo. Il tecnico ex Napoli e Chelsea ha innanzitutto ribadito l’importanza di trovare un’identità di gioco, […] More

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Juventus - De Ligt si presenta : “sono qui grazie a Sarri. Ronaldo? Quando si è avvicinato…” : Giornata di presentazione ufficiale per il difensore olandese, che nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Asia presentazione ufficiale per Matthjis De Ligt, il difensore olandese parla finalmente davanti ai media per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Juventus. Nicolò Campo/LaPresse Un matrimonio voluto e celebrato quello tra i bianconeri e l’ex Ajax, desideroso di cominciare ...

La Juventus di Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo e Dybala al centro del progetto : In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A. A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno ...

Juventus - scambio veloce tra Ronaldo e Higuain. E Sarri si esalta : “Oh - ora mi piace - oh” : scambio veloce, in allenamento alla Continassa, tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, che va al tiro dopo il servizio del portoghese. Maurizio Sarri, che assiste alla giocata, esprime il proprio gradimento: “Oh, ora mi piace, oh!”. L’ex attaccante di Napoli e Milan è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla Roma. Video Twitter/JEastwood Juventus, c’è la festa scudetto ma Ronaldo ...

PES 2020 vs FIFA 20 : la Juventus di Cristiano Ronaldo cambia bandiera nel calcio virtuale : La sfida PES 2020 vs FIFA 20 è pronta ad infiammare gli animi di tutti gli appassionati di calcio virtuale il prossimo autunno, nel tentativo di stabilire ancora una volta quale sia la migliore simulazione sportiva dell'anno. Un copione ben noto ai fan del videoludo, che a ciclo regolare si ritrovano a dover scegliere se acquistare la produzione di casa Konami o quella della rivale EA Sports. Sfida che prenderà vita ufficialmente a settembre, ...

La Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo - entusiasmo fra i tifosi : TORINO - Cristiano Ronaldo "is back". Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise...

Juventus - è arrivato Cristiano Ronaldo : grande folla ad accoglierlo [VIDEO] : Come previsto, anche Cristiano Ronaldo si è unito ai compagni della Juventus per iniziare la preparazione. Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise Matuidi per sottoporsi ai tradizionali test di inizio stagione prima di unirsi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. grande entusiasmo fra i tifosi: in centinaia hanno accolto CR7 al suo arrivo. Di seguito, alcuni video direttamente dal ...

Juventus - terzo giorno di ritiro : domani 13 luglio primo allenamento per Cristiano Ronaldo : terzo giorno di ritiro per la Juventus, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'allenamento i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto. Dopo la siesta post pranzo la ...

Ritiro Juventus - Sarri ne convoca 33 : Ronaldo arriverà il 13 luglio - out in 7 : Ritiro Juventus- La Juventus riparte in vista della prossima stagione e si prepara a recitare la parte di assoluta protagonista in vista del campionato e della prossima Champions League. Sarri sarà pronto a progettare la nuova Juventus sul piano tecnico e tattico, inattesa di De Ligt, il quale potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni già […] L'articolo Ritiro Juventus, Sarri ne convoca 33: Ronaldo arriverà il 13 luglio, out in 7 proviene ...

Juventus - domani la ripresa : l’elenco dei convocati - Cristiano Ronaldo rientra il 13 : Il 10 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus, i bianconeri avranno il compito di confermarsi come Campioni d’Italia, curiosità nel vedere all’opera il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i calciatori impegnati con le Nazionali. Si preannuncia una giornata scoppiettante in casa Juventus con ...

Juventus - la spalla di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare dal City : piace Gabriel Jesus : La Juventus inizierà mercoledì 10 luglio la preparazione estiva alla Continassa, successivamente partirà per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in alcuni importanti match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e si attende a giorni la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale De Ligt alla Juventus. Come è noto però i bianconeri dovranno pensare a ...

Juventus - continua l’effetto Ronaldo : le parole di Giorgio Ricci sui ricavi : L’effetto Ronaldo continua a farsi sentire. E’ l’opinione del Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo Flagship Store bianconero in corso Matteotti a Milano: “L’effetto Ronaldo c’è ancora, anche sulla maglia nuova, siamo contenti. Ovviamente ha portato l’asticella molto più in alto, quindi diciamo che battere i numeri ogni anno è ...