Juventus | de Ligt alza la voce | “ogni giorno vengono fuori cose nuove” | il retroscena del

Juventus - dopo De Ligt l'ora delle cessioni : non solo Dybala - spunta un nome clamoroso : dopo De Ligt e con i colpi Icardi, Chiesa e Pogba ancora in canna, la Juventus deve cedere anche se Nedved e Paratici stanno lavorando sotto traccia. Il Quotidiano nazionale spara due nomi clamorosi in uscita. Il primo è Paulo Dybala, valutato 85 milioni. Sulle tracce della Joya ci sarebbe il Psg e

Barcellona - de Jong approva la scelta di de Ligt : “Juventus buona opportunità - anche se…” : “Avrei voluto averlo qui con me al Barcellona ma penso che anche la Juve sia una bella occasione per lui”. Frankie de Jong non serba rancore all’amico Matthijs De Ligt, a lungo nel mirino dei blaugrana prima di dire sì ai bianconeri. “Ha parlato con la sua famiglia, col suo agente, con tutte quelle persone che sono importanti per lui – racconta al ‘Mundo Deportivo’ il centrocampista olandese, ...

Juventus - il retroscena di de Ligt : “in Olanda volevano che andassi al Barcellona” : “Le critiche in Olanda? Non le capisco. volevano che andassi al Barcellona ma la Juve mi ha convinto crede tanto in me. E’ stata una scelta concordata con Raiola, il miglior procuratore al mondo”. Sono le dichiarazioni rilasciate a “DE Telegraaf” del nuovo acquisto della Juventus de Ligt. “Le critiche arriveranno sempre: in Olanda pensano che sia strano non scegliere il Barcellona e preferire la Juve. ...

La Juventus gongola per De Ligt ma ora ha un centrale di troppo : chi resterà fuori : Sull' aereo della Juve che decolla per l' Asia sale Mathijs De Ligt, il quasi 20enne difensore appena arrivato dall' Ajax per 75 milioni di euro. I bianconeri saranno in campo già domani contro il Tottenham (ore 13.30 italiane, diretta Sportitalia) con Higuain che - mentre dice no alla Roma - vestir

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Juventus : secondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

Ecco De Ligt : la Juventus è il posto giusto per crescere e vincere : La tradizione italiana alla voce difensori, il gioco di Maurizio Sarri e la voglia di vincere tutto. Matthijs De Ligt si presenta ai suoi nuovi tifosi

Juventus - de Ligt ha le idee chiare : 'Ogni giocatore vuole vincere tutto' : Questa mattina, alle ore 10, Matthijs de Ligt ha parlato nella sala conferenze dell'Allianz Stadium in occasione della sua presentazione come nuovo giocatore della Juventus. Ad assistere alla conferenza stampa del giocatore c'era anche tutta la sua famiglia e la fidanzata Annekee Molenaar. Oltre, ai cari di de Ligt, c'erano ovviamente i grandi protagonisti di questa trattativa Fabio Paratici e Pavel Nedved. Il numero 4 juventino, dopo la ...

Juventus - l’arrivo di de Ligt scatena i tifosi : le reazioni sui social : La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ultimo acquisto in ordine di tempo: Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è dimostrato entusiasta per la nuova avventura e si è detto felice di essere arrivato alla Juventus. Una delle cose molto apprezzate dai supporters bianconeri è stata l’umiltà del calciatore. Sui social sono piovuti commenti a raffica: “Ha già dimostrato, a vent’anni ancora da compiere, davvero ...

La Juventus si gode De Ligt - l’Ajax però si pente : “avremmo potuto venderlo ad un prezzo più alto” : Il direttore sportivo dell’Ajax ha parlato della trattativa con la Juve per De Ligt, sottolineando come i Lancieri avrebbero potuto incassa più dei 75 milioni pattuiti La trattativa tra Juventus e Ajax per Matthijs De Ligt si è conclusa positivamente, il difensore olandese è stato presentato oggi dal club bianconero dopo un lungo tira e molla con la società di Amsterdam. Nicolò Campo/LaPresse Proprio mentre il classe ’99 ...

Juventus - De Ligt si presenta : “Orgoglioso della Juve”. Poi la rivelazione sulla Champions! : CONFERENZA STAMPA DE Ligt- De Ligt, intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione ufficiale, ha colto l’occasione per sottolineare i motivi che lo hanno portato ad accettare la corte della Juventus. Maglia numero 4 e forte convinzione nei propri mezzi. Carica da leader e voglia di iniziare fin da subito la nuova stagione. Il difensora […] More

Juventus - De Ligt si presenta : “sono qui grazie a Sarri. Ronaldo? Quando si è avvicinato…” : Giornata di presentazione ufficiale per il difensore olandese, che nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Asia presentazione ufficiale per Matthjis De Ligt, il difensore olandese parla finalmente davanti ai media per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Juventus. Nicolò Campo/LaPresse Un matrimonio voluto e celebrato quello tra i bianconeri e l’ex Ajax, desideroso di cominciare ...

De Ligt conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming video e tv - presentazione live : De Ligt conferenza stampa Juventus, Diretta streaming video e tv: la presentazione del difensore olandese, nuovo colpo per la squadra bianconera.

Juventus - tre giocatori in dubbio per la tournée asiatica : domani la conferenza di de Ligt : Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini rischia di saltare la tournée pre-stagionale in Asia a causa di un piccolo problema al polpaccio sinistro accusato in allenamento. Il neo tecnico Maurizio Sarri – secondo Sky – deciderà nelle prossime ore se portare il difensore dall’altra parte del mondo o se lasciarlo a Torino per recuperare. In dubbio anche le presenze di Aaron Ramsey e Duglas Costa. Intanto domani è ...