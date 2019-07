Jump Force riceve Kane | nuovo personaggio giocabile

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Bandai Namco ha recentemente pubblicato untrailer dedicato alottatore che andrà ad unirsi alla squadra dipicchiaduro a tema anime) tramite l'aggiornamento gratuito 1.10 / 1.11.Di seguito potete trovare il patch note completo, riportato da Bandai Namco:"I più famosi eroi dei manga vengono gettati su uncampo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, lareggerà le sorti dell'intera umanità. Crea il tuo avatar e tuffati in una storia originale combattendo assieme ai più potenti eroi di DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH!, YU YU HAKUSHO, CAVALIERI DELLO ZODIACO e molti altri ancora." - recita la descrizione del gioco.Leggi altro...

