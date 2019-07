Johnson premier | Corbyn verso la sfiducia e un nuovo leader per i Lib Dem Guida alla

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) In una sola settimana si rimescolano le carte della politica britannica. Tanti i cambiamenti attesi a partire da oggi e nei prossimi giorni, a cominciare dnovità più importante di tutte: la successionedel partito conservatore e quindi a Downing Street di Theresa May. La partita ufficialmente si chiude alle 17 di oggi, termine ultimo per il voto postale dei 160.000 iscritti Tory chiamati a scegliere tra Borise Jeremy Hunt. La vittoria disembra scontata, tanto che nel governo è già iniziato il fuggi fuggi da parte di chi non ha intenzione (o possibilità) di far parte delesecutivo.Il super favorito, nella sua colonna settimanale sul Daily Telegraph, scrive già da. Invita il Paese a riscoprire attrala Brexit “il senso di una missione” e critica “i pessimisti” (con un ...

