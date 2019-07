J-Ax | ' per i litigi con Salvini lavoro meno' Il ministro replica ' questa mi mancava'

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 22 luglio 2019) J-Ax, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, confessa: 'da quando critico'. Ilsu Instagram.

fedram67 : RT @emanuelaneri14: La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e d… - mervalls : RT @emanuelaneri14: La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e d… - aquarius5252711 : RT @emanuelaneri14: La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e d… -