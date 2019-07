Inter | summit di mercato importante | Lukaku sarebbe sempre nel mirino

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Ieri a Nanchino si è tenuto ildiin casache ha visto protagonista la proprietà (Suning), il presidente del club, Steven Zhang, i massimi dirigenti (Piero Ausilio e Giuseppe Marotta) e il tecnico, Antonio Conte. Si è parlato soprattutto di ciò che è stato messo in evidenza nei giorni scorsi dall'ex allenatore del Chelsea, cioè rinforzare la rosa in attacco. Al momento, infatti, il mister non ha attaccanti a disposizione con Politano infortunato, Lautaro Martinez in vacanza dopo la Coppa America e Mauro Icardi fuori dal progetto. Il tecnico ha ribadito la volontà di puntare su Romelu, sebbene la trattativa sia tutt'altro che semplice. Nuovo assalto aRomeluresta il primo obiettivo dell'in questa sessione di calcio. Anche nelavuto con i dirigenti e con la proprietà, Antonio Conte ha ribadito la volontà di puntare sul ...

