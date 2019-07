Inter | Conte felice dopo il summit | Suning avrebbe promesso un nuovo tentativo per Lukaku

Inter - l’annuncio di Marotta : “ho parlato con Conte…” - in arrivo i colpi di calciomercato : “Con Conte abbiamo avuto un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare”, sono le dichiarazioni direttamente dalla Cina di Beppe Marotta che tranquilla i tifosi dopo le voci di un possibile malumore dell’allenatore ex Juve in relazione al mercato portato avanti dal club nerazzurro. E’ andato ...

Inter – Vertice di mercato in Cina : Marotta rassicura Conte e tifosi nerazzurri : Marotta rassicura i fan nerazzurri e l’allenatore Antonio Conte: Vertice di mercato in Cina Vertice di mercato in Cina per l’Inter: Beppe Marotta ha incontrato il presidente Steven Zhang, il ds Ausilio, l’amministratore delegato Corporate Alessandro Antonello e Gabriele Oriali per lavorare per la rosa nerazzurra. Al termine dell’incontro Marotta ha voluto rassicurare i fan ed il nuovo allenatore dell’Inter: ...

La Stampa : Ecco come l’Inter e Conte svalutano il capitale sociale : Le dichiarazioni di Antonio Conte su Perisic aprono un nuovo scenario all’interno dell’Inter. Al tecnico è bastato un tempo della prima amichevole di stagione, scrive La Stampa, per emettere un giudizio tranchant che è una sentenza e che inserisce, di fatto, il calciatore croato, nella lista di epurazione compilata da Conte. Anche Zidane ha fatto qualcosa di simile con Bale. A una domanda sul futuro del centrocampista, scrive il ...

Inter - Conte in pressing su Suning : in programma il vertice di mercato a Nanchino (RUMORS) : L'Inter sta lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione anche se il club sta riscontrando non poche difficoltà in questi ultimi giorni. Dopo aver sistemato la difesa, con l'arrivo di Diego Godin, e il centrocampo, con l'arrivo di Stefano Sensi e Nicolò Barella, il club nerazzurro deve cercare un rinforzo in attacco visto che c'è il solo Lautaro Martinez come a disposizione del tecnico Antonio Conte. E proprio l'ex allenatore del ...

Inter - Conte scuote l’ambiente! Domani vertice di mercato : dalla cessione di Perisic all’arrivo di Lukaku - ecco la situazione : Conte chiama a rapporto i dirigenti dell’Inter, serve una scossa sul mercato: dalla cessione di Perisic all’arrivo di Lukaku, ecco i punti all’ordine del giorno del vertice che si terrà Domani a Nanchino Indietro sul mercato, risultati che non arrivano e la bocciatura di Perisic: 3 indizi fanno una prova, Antonio Conte non è soddisfatto della sua Inter. Per questo motivo nelle prossime ore, a Nanchino, è in programma un ...

Inter - la stoccata di Conte a Suning : 'Siamo in ritardo sulla tabella di marcia' : L'Inter ieri ha esordito in International Champions Cup, venendo sconfitta a Singapore dal Manchester United per 1-0. Una gara che ha messo in evidenza ancora i limiti della rosa nerazzurra con il tecnico, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia indietro nel lavoro e, in particolar modo, sul mercato. Tante le operazioni ancora da concretizzare, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. È in ...

Inter ko contro Utd - Conte boccia anche Perisic : Non solo Icardi e Nainggolan, Antonio Conte boccia un terzo big illustre in casa Inter: Ivan Perisic. Un nuovo messaggio inviato dal tecnico alla societa', dopo quelli di ieri in conferenza stampa. anche perche' Conte prosegue sulla stessa linea d'onda pure dopo il ko con il Manchester United: parole dure e dirette, per esplicitare il suo stato d'animo tutt'altro che sereno. "Le risposte e le sensazioni non sono positive, nonostante il suo ...

Manchester United-Inter - le dichiarazioni post-partita di Conte e De Vrij : “Di positivo ho visto l’impegno e la voglia di fare da parte dei calciatori, ma c’e’ tanto da migliorare in fase di possesso e in fase di pressione”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv dopo la sconfitta contro il Manchester United. “C’e’ una base importante che e’ lo spirito positivo di questi ragazzi, questo e’ ...

Manchester United-Inter - Conte non si nasconde : “c’è tanto da migliorare - bisogna lavorare su tutto” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri contro il Manchester United nel match di International Champions Cup Soddisfatto ma non troppo Antonio Conte dopo la sconfitta subita dall’Inter contro il Manchester United, match valido per la International Champions Cup. AFP/LaPresse L’allenatore nerazzurro guarda il bicchiere mezzo pieno, ma sottolinea ai microfoni di Inter TV come ci sia ...