Instagram senza like | il peso per il calcio e il marketing

Post Instagram senza Like : mi piace censurati - ecco perché : Possiamo definirlo un vero e proprio colpo al cuore per molti: i Post Instagram senza Like o Mi piace (come dir si voglia) hanno iniziato a fare la loro comparsa in Italia nelle scorse ore. Magari qualcuno inizialmente avrà pensato anche a qualche problema di natura tecnica ma in realtà un avviso dello stesso social network ha messo in allerta molti per il cambiamento in atto. Va chiarito subito che la modifica in questione non è definita ma ...

Come sarebbe Instagram senza il numero di like? : Instagram ha iniziato a nascondere i like sotto una foto Come parte di un esperimento su un nuovo layout della piattaforma. Dopo i test effettuati in Canada a maggio ora il social network nasconde il conteggio dei cuoricini altre sei nazioni: Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Si tratta di un test utile per sondare il parere degli utenti e, per tanto, non è una decisione definitiva. La novità era stata anticipata da ...

Elisa Isoardi al lavoro su Instagram. Ma la Prova del Cuoco viene tagliata. Clerici senza programmi : Elisa Isoardi lavora freneticamente per la prossima stagione della Prova del Cuoco. La presentatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae impegnata in riunione e annuncia di aver trovato una chef grandiosa che con molta probabilità vedremo in tv il prossimo autunno. Scrive infatti la bella Elisa: Riunioni… oggi ho scoperto una donna pazzesca, una cuoca poliedrica ed eclettica con la giusta dose di ...

Martina Colombari su Instagram in bikini a 43 anni : lascia senza fiato : 43 anni e non sentirli: Martina Colombari si spoglia su Instagram e lascia senza fiato, sfoggiando un bikini perfetto. noadsense Attrice, showgirl e conduttrice, si è allontanata da tempo dal mondo della tv, ma sui social continua ad avere un grande successo. Dagli esordi nel 1991, quando vinse Miss Italia, ad oggi ne sono trascorsi di anni, ma Martina Colombari ha conservato tutta la sua bellezza.\\ Su Instagram sfoggia un bikini rosso ...

Sexy Umberto Gaudino senza veli su Instagram manda le fan in delirio : Solo un piumone a coprire maldestramente il basso ventre: ecco come Umberto Gaudino si è fatto immortalare lasciando i suoi fan a bocca aperta. Umberto Gaudino è stato uno degli allievi più amati dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre all'indubbia bravura nella sua specialità, il pubblico l'ha notato per l'avvenenza fisica, che difficilmente passa inosservata.-- Umberto è entrato nella scuola di Amici in ...

Cristina Plevani senza veli su Instagram a 47 anni : Bellissima e sexy Cristina Plevani si immortala a 47 anni senza veli su Instagram. Erano gli anni Duemila quando Cristina entrò nella casa del Grande Fratello per la prima (e indimenticabile) edizione del reality. Con lei c’erano Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone – per citarne alcuni – personaggi entrati nella storia della tv per aver preso parte a quello che all’epoca era considerato un vero e proprio esperimento ...

Naomi Campbell - regina del deserto senza veli (e senza età) - fa impazzire Instagram : Una silhouette perfetta e senza veli che ha mandato in tilt Instagram. Naomi Campbell? torna a stupire e lo fa mostrando l’anteprima mozzafiato di un servizio fotografico di prossima uscita per British Vogue: nella foto, la “Venere Nera” è coperta solo da un perizoma dorato e attorniata dalle dune del Kenya.Quarantanove anni compiuti il 22 maggio scorso, la supermodella sembra non temere lo scorrere del tempo. Lo scatto ...

Francesco Monte senza freni su Instagram : 'Non siamo attori' : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono detti addio. L'annuncio è arrivato tramite social direttamente dalla modella italo-persiana. Nonostante i due diretti interessati abbiano condiviso dei post con i loro follower, nessuno dei due ha svelato il motivo della separazione. All'ennesimo pettegolezzo infondato, il pugliese è letteralmente sbottato. "Odio, follia, mancanza di rispetto, insensibilità, invadenza, cattiverie, minacce di morte, ...

Fedez ha qualcosa da ridire! Chiara Ferragni senza reggiseno Instagram : Una foto senza reggiseno ha incantato tutti i follower di Chiara Ferragni, tranne Fedez. Solo una mano a coprire il seno e una scritta in inglese: “Small boobs, big heart”. Così Chiara Ferragni ha postato oggi una foto che mostra “più del dovuto” e che risale molto probabilmente a qualche giorno fa, durante il suo arrivo a Cannes, quando aveva fatto credere a tutti i suoi follower di aver tagliato i lunghi capelli biondi.-- In ...