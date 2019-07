Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)– Ilcontinua la preparazione in vista della prossima stagione, la squadra di Liverani è stata protagonista di una cavalcata verso la Serie A ed adesso ha intenzione di confermarsi anche in massima categoria. Nel frattempo arrivano i primi problemi, tegola per la squadra giallorossa, nella giornata di ieri il capitano Marcoha abbandonato ildi Santa Cristina Valgardena per un consulto medico immediato, lenon sono positive, non sembra infatti un semplice risentimento muscolare al polpaccio, nelle prossime ore visita specialistica a Roma per valutare meglio i problema. Le condizioni delverranno valutare meglio ma i tempi di recupero non si preannunciano brevi., entusiasmo alle stelle: è già record di abbonamenti DETTAGLI L'articolo, ildelil: ...

CalcioWeb : Infortunio #Mancosu, il calciatore del #Lecce lascia il ritiro: le prime indiscrezioni -