Incendio a cabina dell’Alta Velocità | si valuta pista anarchica

Caos treni - ritardi di ore in tutta Italia. Incendio cabina a Firenze - atto doloso. Cancellati 25 convogli dell'AV : treni nel Caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un Incendio che ha interessato una cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per Incendio a cabina elettrica Le Ferrovie : atto doloso|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Incendio in una cabina elettrica di Treno ad Alta velocità a Rovezzano (FI) : sospetto dolo : Questa mattina poco dopo le 05:00 è scoppiato un Incendio in una cabina elettrica all'interno di un Treno ad Alta velocità a Rovezzano, rione del comune di Firenze sito lungo la strada statale 67, apparentemente di natura dolosa che ha interrotto la linea ferroviaria della tratta Firenze - Roma. Inizialmente quella tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte sulle linee Direttissima e convenzionale, ripresa poi intorno alle 08:00 al termine di alcune ...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per Incendio a cabina elettrica «Forse doloso»|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per Incendio a cabina elettrica «Forse doloso» | Video : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per Incendio a cabina elettrica. «Forse doloso» | Video : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per Incendio a una cabina elettrica. «Forse doloso» : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Incendio a cabina dell’Alta Velocità : treni fermi tra Roma e Firenze : L’Italia dei treni spaccata letteralmente in due: dalle 05:40 di stamane è infatti ferma la circolazione dei treni tra Roma e Firenze, in ambo le direzioni. L’Autorità Giudziaria sta infatti effettuando degli accertamenti in seguito all’Incendio di una cabina dell’Alta Velocità. La notizia è stata resa pubblica da Rfi che con una nota sottolinea la riprogrammazione del traffico ferroviario in corso. Gli utenti segnalano disagi e ritardi, ma ...

Treni in tilt - fortissimi ritardi per principio di Incendio in una cabina a Firenze : Traffico ferroviario ancora fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni sulle linee alta velocità e convenzionale a causa di un incendio. Dalle 5.40 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Pesanti ritardi si registrano ancora al momento sia per i convogli sia da Nord - Milano e Bologna - che da ...