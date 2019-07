In campo con la squadra del cuore | bimbo malato di leucemia realizza il suo sogno

In campo con la sua squadra del cuore : bimbo malato di leucemia realizza il suo sogno : La favola di Bheem Goyal, un bambino di 8 anni che per alcuni secondi ha difeso la porta dei Seattle Sounders...

Uomini e Donne - speciale estivo con Angela Nasti - Alessio campoli - Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : Le due ex coppie diranno la loro verità in alcune interviste raccolte da Uomini e Donne, che saranno pubblicate venerdì sul sito di Witty Tv. Lo annuncia l'autrice Raffaella Mennoia: Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano racconteranno perché le rispettive relazioni sono finite.Continua a leggere

Caserta - campo realizzato con 100 tonnellate di pneumatici fuori uso : “Molti di voi mi chiedono: ‘cosa è l’economia circolare’. Sembra un concetto astratto, ma è molto semplice. Questo è un campo di calcio nel quartiere Vanvitelli, al centro del dramma della Terra dei fuochi, realizzato con 100 tonnellate di pneumatici fuori uso. pneumatici che non sono finiti in discarica o in un inceneritore o, nel peggiore dei casi, in strada diventando magari un rogo. Questa è l’economia ...

Basta poco per regalare un sorriso speciale : la favola di Bheem Goyal - il bimbo malato di leucemia in campo con i Seattle Sounders : La favola del piccolo Bheem Goyal: in campo con i suoi Seattle Souders nell’amichevole contro il Borussia Dortmund Il mondo dello sport regala sempre favole speciali. Tantissime sono le storie nascoste dietro i grandi campioni, ma questa volta è la battaglia di un piccolo campione a riempire i cuori d’amore. Bheem Goyal è un bambino di 8 anni, che sta affrontando la partita più difficile della sua vita, una dura lotta contro ...

Le notizie del giorno – Allenatore colpito in campo da infarto - aereo con squadra a bordo rischia di precipitare : Grande paura in campo nelle ultime ore, terrore durante il match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, valida per il secondo turno del campionato rumeno. Nel primo tempo l’Allenatore Eugen Neagoe, è stato colpito da un attacco di cuore, è crollato violentemente in terra, necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato l’Allenatore in ospedale, le due squadre dopo qualche minuto hanno ripreso la partita. (LA NOTIZIA NEL ...

Emanuela Orlandi - conclusa ispezione al campo Santo Teutonico. Il perito della famiglia : “Trovate migliaia di ossa” : migliaia di ossa appartenenti a decine di persone. Resti per i quali bisognerà ora dare il via a “un’approfondita analisi morfologica“. Si sono concluse le operazioni al Campo Santo Teutonico, in Vaticano, nell’ambito delle incombenze istruttorie sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, 36 anni fa. Giovanni Arcudi e il suo staff, alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi, hanno portato alla luce i ...

Gazzetta : Non è la tuta a contare ma il campo : è lì che Sarri è già un attrattore potente : IL TECNICO DELLA JUVE Sarri quanto conta nella scelta dei nuovi acquisti? La domanda FIlippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport. Le affermazioni di De Ligt che ha precisato che Sarri è uno dei motivi per il suo arrivo alla Juve, hanno smentito l’idea che la tuta operaia potesse allontanare i campioni. Ed invece il campione corteggiato da mezza Europa ci ha tenuto a sottolineare che non per Cristiano Ronaldo, ma per Maurizio Sarri ...

**Pd : Zingaretti - ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ - venerdì Direzione’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. venerdì la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.“L’ennesima lite tra Salvini e Di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Scende in campo il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Rivolta contro il campo rom : cittadini scendono in piazza : Giorgia Baroncini A far scoppiare l'ira dei cittadini sarebbe stato il furto di alcuni oggetti all’interno di un automobile parcheggiata Gli abitanti della frazione di Albuccione, nel comune di Guidonia alle porte della Capitale, sono scesi in strada per protestare contro il campo rom. A far scoppiare l'ira dei cittadini sarebbe stato il furto di alcuni oggetti all’interno di un automobile parcheggiata. Secondo quanto riportato dalla ...

Il bambino tifoso malato di leucemia scrive a Mihajlovic : "Non mollare. Un giorno ci incontreremo in campo"" : Mirko ha dieci anni e ha deciso di scrivere una lettera a Sinisa Mihajlovic con cui condivide la battaglia contro la leucemia e la passione per il calcio. Come riporta Gianlucadimarzio.com, Mirko - dopo aver visto la conferenza stampa dell’allenatore serbo - ha scritto un messaggio dalla sua stanza d’ospedale del Comitato Maria Letizia Verga, a Monza:“Sono Mirko, un bimbo di 10 anni con una grande qualità: il ...

Lega Pro - accordo con la Coldiretti per i 60 anni : anche il cibo scende in campo : Con l’inaugurazione della Limonaia all’interno della sede, uno spazio intitolato alla prima calciatrice della storia del pallone, Nettie Honeyball, e la presentazione dell’accordo con la Coldiretti ‘Campagna Amica’, sono partiti i festeggiamenti per i 60 anni della Lega Pro a Firenze. A fare gli onori di casa il presidente Francesco Ghirelli alla presenza fra gli altri del presidente della Fifa Gianni ...

Primo contatto Coldiretti-Lega Pro : contadini in campo per portare il Made in Italy : I contadini italiani scendono in campo per portare il Made in Italy sulle tavole di tifosi e giocatori con i prodotti del territorio a chilometri zero. Martedì 16 luglio 2019 alle 10.30 a Firenze in via Jacopo da Diacceto 19 verrà siglato il Primo patto per la valorizzazione del vero cibo italiano negli stadi fra Coldiretti e la Lega Pro con iniziative sulla promozione dell’agroalimentare italiano fra i supporter e i calciatori e di ...