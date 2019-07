Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) In otto su una berlina: è finita in tragedia la gita di un gruppo di romeni che si è schiantato a bordo di un'147 contro un guardrail della rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi di. Uno degli otto passeggeri èe gli altri 7, tra cui 4, sono stati ricoverati, alcuni in gravi condizioni. In 4 sono ricoverati all'Ospedale Cannizzaro die nessuno è in pericolo di vita. La più grave è una bambina di circa 5 anni, arrivata in codice rosso con una profonda ferita al collo che ha provocato una copiosa perdita di sangue, in stato confusionale e con escoriazioni diffuse; operata nella notte da una equipe di chirurgi plastici, chirurgi vascolari e anestesisti, è stata ricoverata in Pediatria e si sta riprendendo. Altri duesi trovano al Pronto Soccorso Pediatrico: una, anche lei di 5 anni, con una ...

Agenzia_Italia : In 8 su un'Alfa 147 si schiantano a Catania, 1 morto e 4 bambini feriti - palermo24h : Alfa 147 con otto persone a bordo centra guard railUn morto. Si registrano code lungo l’asse dei Servizi… -