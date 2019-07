Ilda Boccassini saluta Borrelli | Dopo di te le tenebre…

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Pina Francone Il magistrato ricorda Francesco Saveriocon un necrologio sulle colonne del Corriere della Sera: "Hai resistito alle lusinghe del potere" "Ciao, hai resistito alle lusinghe del potere, sei stato un esempio di integrità per chi come me, non ha ceduto a compromessi.di te tenebre. Già mi manchi.".hato così Francesco Saverio, spirato sabato 20 luglio. Il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano che guidò il pool di Mani Pulite è morto all'età di 89 anni e molti suoi ex colleghi hanno voluto ricordarlo pubblicamente. Tra questi, spunta il pensiero autorevole e commosso della, che ha firmato un necrologio sulle colonne del Corriere della Sera, domenica 21 luglio. "Resistere, resistere, resistere" è stata la linea di condotta tenuta da Francesco Saveriodurante tutta la sua carriera in ...

