Il TAR Lazio ha sancito il diritto all’accantonamento del posto per i docenti abilitati

Luca Barbareschi indagato : "Violazione della legge fallimenTARe" - "bottino" da 800mila euro all'Eliseo : Guai giudiziari per Luca Barbareschi: secondo quanto riporta Repubblica, l'attore e direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma "è indagato per violazione della legge fallimentare", accusato di essersi "appropriato di sipari, condizionatori, poltrone Frau per oltre 813mila euro appartenenti alla p

Dieta dimagrante ipocalorica per dimagrire : mai salTARe la colazione : La Dieta dimagrante ipocalorica può far dimagrire di circa 2 kg in una settimana. La Dieta dimagrante ipocalorica prevede una colazione importante.

Tagliavanti : nel Lazio ci sono 75mila imprese - bisogna punTARe su innovazione : Roma – Quasi 75mila imprese, pari al 12% del totale, 376.578 addetti, e una spesa che considerando soltanto il segmento estero nel 2018 e’ arrivata a 7,5 miliardi, il 18% del totale speso in Italia e il 4% del Pil regionale. Nel Lazio il turismo continua a essere traino per l’economia, con un 2019 che registra nei primi tre mesi dell’anno, considerati bassa stagione, una spesa di 1,34 miliardi, aumentata rispetto agli ...

Amodio nuovo presidente TAR del Lazio : Roma – E’ stato nominato oggi il nuovo presidente del Tar del Lazio. Si tratta di Antonino Savo Amodio, che prendera’ servizio il prossimo 16 settembre. Il presidente Carmine Volpe rientrera’ nel suo precedente ruolo di presidente di Sezione del Consiglio di Stato. L'articolo Amodio nuovo presidente Tar del Lazio proviene da RomaDailyNews.

Relazione saniTARia del 2018 in provincia di Ragusa : tumori donne in calo : Presentata a Ragusa la 23^ Relazione sanitaria delle attività realizzate, nel corso del 2018. Molti dati e informazioni sulla salute dei Ragusani

Zitto zitto - CoopVoce vuole approfitTARe delle rimodulazioni per riconquisTARe gli ex-clienti : CoopVoce ha dato il via ad una nuova campagna via SMS dedicata ad alcuni ex clienti, a cui viene proposta l'offerta ChiamaTutti Extra a 10 euro al mese L'articolo zitto zitto, CoopVoce vuole approfittare delle rimodulazioni per riconquistare gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Travolti dalle rimodulazioni telefoniche? Come comporTARsi : Le rimodulazioni telefoniche la faranno da padrona quest'estate, è inutile stare a perdere tempo ad elencarvele tutte, finiremmo sicuramente con l'annoiarvi (anche perché immaginiamo che ciascuno di voi sia ormai ben conscio di quello che lo aspetta). Ne abbiamo conosciute da parte di Vodafone, di TIM, ma anche ad opera di Wind e 3 Italia: l'unica realtà illesa, al momento, resta Iliad. Come riportato da 'mondo3', gli esperti di SoSTariffe.it ...

Cosa fare se si è colpiti da una rimodulazione con aumenti delle TARiffe : Questa estate non sarà caratterizzata soltanto dal caldo ma anche dall'aumento di alcune tariffe telefoniche a causa della tanto odiata pratica delle rimodulazioni L'articolo Cosa fare se si è colpiti da una rimodulazione con aumenti delle tariffe proviene da TuttoAndroid.

Atm - dal 15 luglio cambiano le TARiffe : aumento della corsa singola e agevolazioni sugli abbonamenti : Ci sono importanti novità in arrivo per i trasporti della Città metropolitana di Milano. Da lunedì 15 luglio infatti prende il via il nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico. Dalla settimana prossima 4,2 milioni ci cittadini e 213 comuni vedranno il biglietto singolo passare da 1,50 a 2 euro, ma saranno ripagati dalle numerose agevolazioni previste per gli abbonamenti. I cambiamenti previsti hanno il chiaro intento di ...

Torino - TAR Lazio annulla nomina di Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’Appello : tre violazioni delle regole : Tre vioLazioni delle regole sulle norme dei capi degli uffici giudiziari. Per questa ragione il Tar del Lazio ha annullato la decisione del Consiglio superiore della magistratura di nominare Edoardo Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’Appello di Torino. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro (assistito dagli avvocati Franco Coccoli e ...

Incendio nel sottomarino russo - la rivelazione shock : “I miliTARi morti hanno evitato una catastrofe planeTARia” : I 14 militari morti lo scorso lunedì nell’Incendio divampato in un sottomarino nucleare russo, nel Mare di Barents, “al prezzo delle proprie vite hanno salvato non solo le vite dei compagni, non solo la nave, ma hanno evitato una catastrofe di dimensioni planetarie“: lo ha detto alto ufficiale – del quale non è stata diffusa l’identità – durante la cerimonia funebre dei militari a San Pietroburgo. Lo riporta ...

Concorsi ambito saniTARio nel Lazio e Lombardia : invio cv a luglio e agosto : Si informa che attualmente alcune aziende ospedaliere come la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore, il Policlinico Abano Presidio Ospedaliero regione Veneto e l'Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro rivolti a personale professionale sanitario, da posizionare nelle proprie ...

Concorso DS : annullato ufficialmente dal TAR del Lazio : La notizie è ufficiale: il Concorso DS è stato annullato ufficialmente dal Tar del Lazio. In un comunicato delle ultime ore, ANCODIS ha espresso la sua delusione (ma non sorpresa) per l’odierna sentenza e si augura che vengano prese soluzioni al fine di garantire la figura di dirigente scolastico ad almeno 2500 istituti per il prossimo anno scolastico. Concorso DS: solidarietà nei confronti del vincitori ANCODIS ha espresso tutta la ...

Concorso presidi - TAR del Lazio annulla lo scritto. Cgil : “Per la scuola è un disastro” : Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo Concorso per i presidi. Da quanto si apprende da fonti Miur, il ministero con l’Avvocatura dello Stato intende presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il tribunale, in particolare, ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del ministero: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari. ...