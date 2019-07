Il Segreto | anticipazioni | Elsa accetta di sposare il dottore | Isaac la mette in guardia

Il Segreto anticipazioni : DON ANSELMO si suicida? Ecco come andrà… : La crisi di fede che attraverserà Don ANSELMO (Mario Martin) sarà una delle storyline più importanti delle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto ciò, come abbiamo già anticipato nei nostri precedenti post sull’argomento, comincerà nel momento in cui il Sergente Cifuentes (Josè Luiz Lozano) ritroverà i cadaveri di Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar Gordejuela), uccisi da Carmelo (Raul Peña) e Don Berengario ...

Il Segreto anticipazioni 23 luglio 2019 : Adela accusa un malore dopo la rivelazione di Irene. Ecco cosa le ha detto... : Mentre continuano gli scontri tra Isaac e Antolina, Francisca scopre un nuovo nemico. La povera Adela intanto accusa un grave malore. Se la caverà?

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2002 de Il SEGRETO di martedì 23 luglio 2019: Alvaro fa capire ad Elsa che teme di rimanere a Puente Viejo per paura di innamorarsi di lei. Intanto la stessa Elsa scopre Antolina intenta a fissare le finestre della locanda e capisce che stia inseguendo Isaac. Quest’ultimo viene avvisato e dice ad Antolina che vuole avere libertà di movimento… La pozione dei Mirañar sta creando un mucchio di problemi e così ...

Il Segreto - anticipazioni : a Puente Viejo arriva Roberto Sanchez : Il Segreto - Loreto Mauleón, Juan Dos Santos e Carlos Serrano Un nuovo arrivo a Puente Viejo e un nuovo rivale in amore per Fernando Mesia (Carlos Serrano). Nelle puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, giunge direttamente da Cuba un vecchio amico di Maria (Loreto Mauleòn), Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), che metterà subito in crisi l’ex marito della donna, ancora innamorato di lei e convinto, dopo l’allontanamento di Gonzalo ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro spinge Elsa ad acquistare un terreno : Le Anticipazioni della longeva soap opera spagnola 'Il segreto' svelano che, nelle prossime settimane, ci saranno dei colpi di scena importanti nella vita dei personaggi principali. Antolina continuerà ad essere opprimente nei confronti del marito e cercherà di coinvolgere nei suoi piani il medico Alvaro che si dirà stanco dell'atteggiamento della bionda. Il dottore si dimostrerà infastidito per essere ricattato in continuazione dalla moglie di ...

Il Segreto anticipazioni 22 luglio 2019 : Alvaro si dichiara a Elsa mentre Fernando spia Maria : Alvaro decide di fare il grande passo con Elsa e si dichiara mentre Fernando, geloso di Roberto, origlia le conversazioni tra lui e Maria.

Il Segreto - anticipazioni mese di agosto : Arturo ed Elsa si baciano appassionatamente : Il Segreto, la nota soap iberica che porta la firma di Aurora Guerra, andrà in onda durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto e dal 26 agosto al 1° settembre, a causa della pausa estiva del mese di agosto. Trame di agosto Nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni, Francisca continuerà a fare pressioni su Fernando affinché trovi il modo di liberarsi di Roberto. Il ragazzo organizzerà una festa per farlo sfigurare, ma la serata non ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 26 luglio : Proseguono per tutta l’estate le puntate intere de Il SEGRETO su Canale 5, eccovi il riepilogo delle anticipazioni ufficiali fino a venerdì 26 luglio 2019. L’arrivo di Roberto a Puente Viejo non mette tutti d’accordo. Maria, i suoi figli e Raimundo lo ricevono, chi più chi meno con cordialità e allegria, mentre Francisca e Fernando lo accolgono con diffidenza e malcelato fastidio. Oltre ai membri della famiglia Miranar, anche ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Prudencio scopre che Lola ha ucciso il padre violento : Grandi cambiamenti attendono i telespettatori spagnoli de Il Segreto che, nelle prossime puntate, assisteranno all'uscita di scena di una coppia storica. Dopo le nozze e il chiarimento con Alvaro Fernandez che restituirà loro il denaro rubato, Isaac ed Elsa decideranno di tornare nel loro paese di origine per occuparsi di alcune importanti faccende legali. In concomitanza con la loro partenza, però, una coppia conquisterà maggiore spazio e ...

Il Segreto - anticipazioni : ALVARO ricatta ANTOLINA!!! : Prima o poi qualcuno doveva tenere testa alla perfida Antolina Ramos (Maria Lima) e nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, la psicopatica moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) dovrà infatti fare i conti con il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il quale non sarà per nulla disponibile a farsi ricattare in continuazione da lei!!! Il Segreto, news: Antolina ed ALVARO stringono un patto Dando uno sguardo alle anticipazioni si ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Francisca consola Julieta - è finalmente tregua! : La Montenegro apre il suo cuore alla nemica, raccontandole che anche lei in passato è stata vittima di indicibili abusi.

Bitter Sweet anticipazioni turche - il Segreto di Deniz : Ferit sa tutto - Nazli all’oscuro : anticipazioni Bitter Sweet turche, Deniz tra Ferit e Nazli Come sapete, il rapporto tra Ferit e Nazli entrerà in crisi dopo che il primo scoprirà che quella che avrebbe voluto come donna della sua vita in realtà gli ha nascosto il comportamento di sua sorella Asuman. Al riguardo dovreste ricordare che la Pilar per molto […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni turche, il segreto di Deniz: Ferit sa tutto, Nazli all’oscuro proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto - prossime puntate : Faustino uccide Fe? : Il Segreto, Anticipazioni dal 22 al 26 luglio: Fe corre un grave pericolo Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5. Intrighi, inganni, vendette, passioni, arrivi e partenze sono all’ordine del giorno! Le Anticipazioni de Il Segreto dal 22 al 26 luglio svelano che Fe potrebbe uscire di scena in maniera tragica. Julieta giace a terra in una baracca, è stata violentata dai Molero. La ritrovano seminuda e sotto shock Don ...