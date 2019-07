Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Mi capita raramente di dissentire da Lorenzo Castellani, che giudico una degli analisti politici più lucidi e profondi attualmente in circolazione. Questa volta però mi sembra che abbia ben individuato il, ma ne abbia dato una soluzione sbagliata. È vero che ilche oggi si pone alla politica italiana concerne ladi una classe dirigente con capacità di visione e leadership, e che questo deficit è particolarmente pericoloso per le forze “populiste” di governo che rischiano di non durare e non incidere sulla lunga durata. Non credo però che la causa di questa situazione sia ladi “consiglieri politici” esperti e che essa si risolva con la loro immissione in ruolo. Il male è più radicale e, a mio avviso, i consulenti politici l’aggraverebbero ulteriormente. Se ...

Linkiesta : 'Salvini dà la sensazione che il vero capo del Governo italiano sia legato in modo palese a una potenza illiberale… - HuffPostItalia : Il problema italiano non è la mancanza di “consulenti politici” - biasostyle : @donatocerullo @Ruttosporc È un giocatore Forte nulla da dire , ma affiancarlo a Baresi e Maldini per ora mi sembra… -