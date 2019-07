Il post omofobo che ha fatto infuriare Giorgia Meloni

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) "Ammazzateli tutti 'ste lesbiche, gay e pedofili": è bufera a Vercelli per ilpubblicato sulla sua bacheca Facebook da Giuseppe Cannata, 72 anni, medico e vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli eletto nelle recenti elezioni comunali nelle liste di Fratelli d'Italia. La frase è riferita ad un articolo sul tema delle "famiglie arcobaleno" pubblicato nel 2018 dal senatore Pillon. L'uscita del rappresentante del partito diha suscitato in cittò una marea montante di polemiche: Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, ha chiesto le immediate dimissioni di Cannata dal consiglio comunale, e la sua espulsione dall'Ordine dei medici. L'associazione chiede anche una presa di distanza chiara da parte del sindaco Andrea Corsaro. Ilincriminato e' stato cancellato dopo numerose segnalazioni. Ma la bacheca Facebook di Cannata, finita in modo ...

