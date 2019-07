Il Pd paga per lo scandalo di Bibbiano I numeri di Mentana | crollo da incubo

Google dovrà pagare una multa per i dati raccolti nel 2010 dalle auto Street View : Google ha raggiunto un accordo in merito alle accuse legate alla raccolta illegale di dati effettuata nel 201 dalle auto che si occupavano del servizio Street View. L'articolo Google dovrà pagare una multa per i dati raccolti nel 2010 dalle auto Street View proviene da TuttoAndroid.

Lino Banfi confessa : “A 83 anni lavoro ancora per pagare i master ai miei nipoti” : Lino Banfi è diventato il “nonno d’Italia” dopo aver interpretato per molti anni il ruolo di nonno Libero nella fiction di Rai1 Un Medico in Famiglia, un ruolo a cui è molto affezionato dal momento che, quando è stato nominato rappresentante del nostro Paese nella commissione Unesco, ha detto di voler rendere questa figura patrimonio mondiale dell’umanità. Anche al di fuori del set infatti, Lino Banfi ha due nipoti ...

Prestiti per Stranieri 2019 : offerte di prestito senza busta paga - veloci e senza garanzie : Innanzitutto chiariamo cosa si intende con prestito per Stranieri, indipendentemente dal loro Stato di provenienza: la richiesta di prestito, infatti, può essere presentata sia da Stranieri comunitari (spagnoli, inglesi, tedeschi, rumeni, albanesi: tutti quelli che siano, però, cittadini europei), sia da extracomunitari (come americani o cinesi). Un altro punto da tenere in considerazione in caso di Prestiti per Stranieri è anche l’attività ...

Precompilata - rimborsi in busta paga da luglio a dicembre : ecco perché - I 10 errori da evitare : Se dalla dichiarazione Precompilata - la cui presentazione scade il 23 luglio - emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità...

Top manager cambia sesso per non pagare più gli alimenti alle ex mogli e i costosi capricci delle sue amanti : un top manager ha deciso di cambiare sesso per non pagare gli alimenti alle sue ex mogli e i strani capricci delle amanti Stanco di dover pagare gli alimenti un uomo ha chiesto e ottenuto il divorzio dalla sua seconda moglie spiegandole che voleva a tutti costi diventare donna. Il top manager prima si è sottoposto a una cura ormonale poi a un delicato intervento, infine, secondo quanto riferito da lui stesso, si ...

Roma - il Viminale sgombera e il Comune paga : l’emergenza fa tornare le cooperative. Gli sfrattati di Primavalle ospitati a peso d’oro : Il Viminale ordina gli sgomberi, la Prefettura li calendarizza e la Questura li esegue. Ma poi, a pagare, è il Comune di Roma. A caro prezzo, perché gli alloggi pubblici disponibili non ci sono e bisogna chiamare in causa le cooperative. Le stesse che già gestiscono da oltre 10 anni i cosiddetti “residence”, per i quali in passato il Campidoglio ha speso anche 40 milioni di euro l’anno. Alle coop, il Campidoglio è dovuto ...

Bitter Sweet - spoiler : la Onder paga Burak per sabotare il ristorante della Piran : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda a breve su Canale 5, Demet Onder deciderà di rovinare la reputazione del ristorante di Nazli Piran, grazie alla complicità di un finto cameriere, un certo Burak. Bitter Sweet: Ferit scopre l'inganno di Asuman e Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano ...

“Basta usare Bibbiano per propaganda” : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Leggo che qualche attivista del partito di Di Maio, in modo del tutto assurdo, chiama in causa addirittura me su questa drammatica vicenda. Mettiamo le cose in chiaro: 1. Non c’è nulla di più grave che manipolare dei bambini a scopo di lucro e i responsabili di un fatto così odioso andrebbero puniti con il massimo della severità”. Lo afferma la deputata di Leu, Laura Boldrini. parlando del ...

Alessandra Ghisleri su Matteo Salvini : "Russia - la Lega non paga dazio. Ma è troppo presto per..." : Non ci sono soltanto le tensioni, altissime, nella maggioranza e nel governo. Come è arci-noto, Matteo Salvini deve fare i conti anche sull'inchiesta circa i presunti fondi dalla Russia, il caso che vede al centro Gianluca Savoini. Caso che, ad ora, secondo Alessandra Ghisleri non ha avuto conseguen

Una famiglia australiana non pagava le tasse perché è contro il volere di Dio : multata : “Pagare le tasse è contro il volere di Dio”: questa è stata la difesa di una famiglia australiana, obbligata a versare oltre due milioni di dollari australiani per aver evaso le tasse. Lo riporta la BBC. I fratelli Rembertus Cornelis e Fanny Alida Beerepoot, proprietari di una fattoria nello stato della Tasmania, non pagavano le imposte sul reddito dal 2011, per un ammontare di 930,000 dollari australiani, scrive ABC News. Beerepoot si ...

Rai - adesso parla Antonella Clerici. Lo sfogo e lo scandalo : quanto la pagano per non lavorare : Nonostante un contratto biennale di un milione e due l'anno, Antonella Clerici in Rai è in panchina. Non ha progetti, è la grande esclusa del palinsesto. Lei si sfoga, non le piace questa situazione, che ha tutti gli elementi dello scandalo. "Mi sento sopportata piuttosto che supportata", dice al Co

Regione Lombardia liquida 22 mila euro per pagamento spese legali a cittadino che uccise un ladro : Regione Lombardia ha liquidato le spese legali a Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d’Adda (MI) che la notte del

Marca - duro attacco a De Laurentiis : “Non c’è nulla da capire - il Real ha fatto il prezzo per James : se lo vuole deve pagare 40 milioni!” : Il giornale Marca attacca ADL Le ultime notizie su James Rodriguez, il giornale Marca molto vicino al Real Madrid, attacca Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis dice che non capisce per quale motivo il Real Madrid ha dato James Rodriguez in prestito per due anni al Bayern Monaco e non lo vuole dare al Napoli. Aurelio, non c’è nulla da capire dal momento che il cartellino appartiene al Real Madrid che a suo tempo lo ha ...