Il nuovo trailer di Mutant Year Zero | Road to Eden ci presenta Big Khan | l' alce sputa

Il primo trailer di The Flash 6 conferma addii e nuovi arrivi al Comic-Con 2019 : dal nuovo ruolo di Tom Cavanagh a Bloodwork : Siamo sempre più convinti che The Flash 6 sia ancora un gradino superiore alle altre stagioni. Grant Gustin e i suoi riescono a migliorare di anno in anno così come migliorano i villain di turno e gli effetti messi in campo per renderli veri e se lo scorso anno il nemico è stato Cicada (in versione doppia), questa volta tutto sembra mirare al maxi evento di Natale, Crisis on Infinite Earths. Il primo trailer di The Flash 6 arriva al Comic-Con ...

It : capitolo due - il trailer del nuovo film dell’orrore : http://www.youtube.com/watch?v=65RGRjAWvdU Il male che si pensava sgominato torna a Derry e il Club dei perdenti, ormai adulti, devono tornare alle origini per sgominarlo: questa è la trama di It: capitolo due, il nuovo film di Andy Muschietti che torna a mettere in scena la terrificante minaccia di Pennywise, il clown che rapisce i bambini e ha il volto alienato di Bill Skarsgård. Ventisette anni dopo le vicende del primo capitolo, i ...

Pokémon Masters si mostra in un nuovo trailer con la modalità Multisquadra - il World Pokémon Masters e molto altro : Pokémon Masters sarà pubblicato quest'estate per dispositivi mobili, e nel frattempo possiamo ingannare l'atteso con un nuovo trailer del gioco. Nel filmato ci vengono mostrati la modalità Multisquadra, il World Pokémon Masters e molto altro ancora. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Star2com:Leggi altro...

IT – CAPITOLO DUE - rilasciato il nuovo trailer : Da pochi minuti Warner Bros ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di “IT CAPITOLO DUE”, il film di Andy Muschietti con James McAvoy e Jessica Chastain, in uscita nelle sale italiane il prossimo 5 settembre 2019. SINOSSI Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT CAPITOLO DUE”. Il film è il sequel del grande ...

MXGP 2019 : la nuova modalità Waypoint e il Track Editor protagonisti del nuovo trailer : Con un nuovo nuovissimo trailer, Milestone ha presentato due funzioni tanto attese di MXGP 2019: il Track Editor e una nuovissima modalità di gioco, il Waypoint.Trovate tutto nel comunicato ufficiale:Per la prima volta nella storia della franchise, i giocatori avranno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, ...

MXGP2019 si mostra in un nuovo Trailer : Con un nuovo avvincente Trailer, Milestone ha presentato due funzioni tanto attese di MXGP 2019: il Track Editor e una nuovissima modalità di gioco, il Waypoint. Per la prima volta nella storia della franchise, i giocatori avranno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, tutte con caratteristiche ...

Paper Beast : la colorata avventura per PSVR del creatore di Another World si mostra in un nuovo trailer : Paper Beast, la nuova avventura in arrivo entro il 2019 su PSVR ha da poco ricevuto un nuovo trailer.Lo sviluppo del titolo è guidato da Eric Chahi, noto per il suo lavoro su Another World e From Dust. Il suo nuovo studio, Pixel Reef, sta creando questo gioco di esplorazione in cui interagirete con la fauna selvatica che si trova in tutta l'area esplorabile.Il gioco sembra assolutamente sbalorditivo e promette ai giocatori di poter interagire ...

Il nuovo cinematic trailer di PUBG che introduce la stagione 4 racconta la storia di Erangel : La prossima stagione di PlayerUnknown's Battlegrounds ha una data di uscita e un nuovo trailer dedicato.PUBG Corp. ha ufficialmente rivelato la stagione 4 di PUBG in arrivo il 24 luglio su PC con l'aiuto di un particolare trailer. Le stagioni di PUBG sono eventi che arrivano insieme a un nuovo battle pass e di solito portano un tema specifico.Questa volta, si tratta del ritorno di Erangel, la prima (e migliore) mappa del gioco. Il trailer di ...

Gears 5 : un nuovo trailer mostra la modalità Arcade : Microsoft e The Coalition hanno pubblicato un nuovo trailer per Gears 5 in vista del Versus Multiplayer Technical Test del gioco previsto per il 19-21 luglio e il 26-29 luglio, in cui sarà possibile giocare alla nuova modalità Arcade.Ecco una panoramica di Arcade, tramite il sito Web ufficiale di Gears 5:"Siamo entusiasti di offrire il primo sguardo su Arcade, un nuovo tipo di esperienza Versus per tutti i tipi di giocatori. Questa modalità ...

Borderlands 3 si mostra nel nuovo trailer So Happy Together : I ragazzi di Gearbox hanno pubblicato un nuovo folle trailer dedicato a Borderlands 3, il filmato chiamato So Happy Together ci da un assaggio dei toni scanzonati e decisamente poco seri presenti nel gioco.Infatti nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano insieme lootano insieme" è ...

Assassin's Creed Odyssey riceve un nuovo trailer dedicato all'ultima parte del DLC Il Destino di Atlantide : Assassin's Creed Odyssey riceverà l'atto conclusivo del DLC Il Destino di Atlantide il 16 luglio e Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le nuove armi, abilità ed ambientazioni che il giocatore si ritroverà per le mani.Il DLC porterà il giocatore al centro della leggenda di Atlantide e della sua civiltà ormai scomparsa, in effetti parliamo di un mondo avanzatissimo in cui umani ed Isu hanno cercato di creare una società perfetta ...

Beverly Hills 90210 - Tori Spelling pubblica il nuovo trailer. E scatta già il primo bacio in anteprima : ecco tra chi : È (quasi) tutto pronto per il ritorno della serie più cult degli anni Novanta, Beverly Hills 90210, che andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 7 agosto. L’attrice Tori Spelling ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un nuovo teaser trailer dei nuovi episodi. C’è Brenda, con occhiali da sole e cappello, Kelly e Brandon che sembrano corteggiarsi, di nuovo, e soprattutto la scena di un primo bacio tra due protagonisti del ...

Urban Explorer si presenta in un nuovo trailer tra horror e parkour : Se siete alla ricerca di un titolo che vi offra esplorazione in prima persona di case abbandonate e parkour con salti acrobatici, Urban Explorer potrebbe fare proprio al caso vostro.Come possiamo vedere, in Urban Explorer potremo esplorare in prima persona diversi ambienti come edifici abbandonati, strutture segrete e catacombe, così come anche luoghi come sale macchine, pozzi degli ascensori e molto altro ancora.Gli elementi horror e quelli di ...

Le foto ufficiali e il nuovo video trailer del revival di Beverly Hills - tutti insieme al Peach Pete tra selfie e romanticismo : A poche settimane dal debutto su Fox negli Stati Uniti, previsto il prossimo 7 agosto, arrivano le prime foto ufficiali del revival di Beverly Hills, insieme ad un nuovo video trailer che mostra tutti i protagonisti nuovamente insieme in questa sorta di finto reality in cui gli attori si incontrano per progettare un eventuale ritorno in tv della serie che li ha resi famosi negli anni '90. Il progetto inizia a prendere forma sotto gli occhi ...