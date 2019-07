Il nuovo assalto della Lega a Conte

Calciomercato Cagliari - che colpi per Maran : il nuovo 11 per l’assalto alla salvezza [FOTO] : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza , adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il Calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si muove con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima nonostante la cessione di Barella, si tratta di una partenza pesantissima ma necessaria considerando ...

Milan - nuovo assalto del Paris Saint-Germain per Donnarumma : proposto in cambio Areola : Il club francese fa sul serio per il portiere rossonero, a tal punto di mettere sul piatto soldi e Areola come contropartita Gianluigi Donnarumma è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint-Germain, il club francese infatti è tornato all’assalto del portiere rossonero che piace tantissimo a Leonardo. Patrick HERTZOG / AFP La valutazione che la società di via Aldo Rossi fa del proprio giocatore è di 50 milioni di euro, secondo Sky ...