Il Napoli lancia la campagna abbonamenti | prezzi ridotti

Napoli - dramma a Mergellina - 22enne si lancia dal settimo piano : morta sul colpo : Una tragedia assurda si è verificata nella giornata di ieri nel quartiere Mergellina, in via Fedro, nel pieno centro di Napoli, dove una studentessa di 22 anni, le cui generalità non sono state ovviamente diffuse, ha deciso di farla finita lanciandosi dal settimo piano della palazzina in cui abitava. I motivi del folle gesto della giovane sono tutt'ora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che ...

Napoli - follia della separazione : papà lancia la figlia dal balcone e si getta a sua volta : L'urlo straziante del nonno, la corsa della mamma medico che tenta di rianimarla, ma nulla può fare per salvare la figlia, perché la bambina di 16 mesi è morta sul colpo e allora, sotto choc, Agnese D'Avino, 31 anni, di fronte al peggiore dei castighi della vita, sviene. La figlia è precipitata dal secondo piano di un villino di San Gennaro Vesuviano, paese alle pendici del vulcano: a lanciarla, lunedì mattina, è stato suo padre, Salvatore ...

Napoli - rinviato l'interrogatorio del 35enne che ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone : L'uomo, che ha poi tentato il suicidio, è caduto in piedi ed è stato operato: ha trascorso la notte in ospedale, è piantonato dai carabinieri

LANCIA FIGLIA 16 MESI DAL BALCONE E TENTA SUICIDIO/ Napoli : bimba morta - papà grave : Napoli, San Gennaro Vesuviano: padre LANCIA la FIGLIA di 16 MESI dal BALCONE, uccidendola. Il 35enne ha poi TENTAto il SUICIDIO: no precedenti di violenza

Napoli - 35enne lancia la figlia di 16 mesi dal balcone : morta sul colpo : Una terribile tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi a San Gennaro Vesuviano, piccolo comune dell'hinterland napoletano. Secondo quanto si apprende dalle prime, frammentarie, informazioni che giungono dalla Campania, un 35enne del posto, le cui generalità non sono state al momento diffuse, ha lanciato sua figlia di soli 16 mesi dal balcone della sua abitazione e poi si è gettato anche lui. Il dramma è avvenuto in via Cozzolino: la piccola è ...

Napoli - 35enne uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone. Poi tenta suicidio : Ha lanciato la figlia di poco più di un anno dal balcone e poi si è buttato giù anche lui. La piccola è morto, l’uomo è ricoverato in gravi condizioni. È successo a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un 35enne, appena prima di un tentativo di suicidio, ha causato la morte della figlia. La famiglia abitava in un appartamento al secondo piano di in un palazzo in via Cozzolino ed è proprio dal balcone dell’abitazione ...

Napoli - papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto : A mezzogiorno circa, a San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha lanciato la figlia 16 mesi dal balcone del secondo piano e si è buttato giù. La bimba è morta sul...

Napoli - papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto : papà uccide la figlia di 16 mesi, poi si getta dal balcone. Il dramma si è consumato a mezzogiorno circa in provincia di Napoli. A San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

La Roma rilancia per Veretout. L’offerta del Napoli al francese è più bassa : Dopo aver incassato il no da Barella, la Roma torna all’attacco per Veretout. Il Messaggero parla di un’offerta del club giallorosso al francese di 2,7 milioni a stagione più uno di bonus al raggiungimento della Champions. In pratica, se nei prossimi cinque anni i giallorossi dovessero chiudere sempre il campionato tra le prime quattro, Veretout incasserebbe 5 milioni. La proposta della Roma è superiore a quella del Napoli. Il club ...

Mattino : Il Napoli pronto a lanciare la campagna abbonamenti prima de ritiro : Si torna alla normalità per la prossima stagione, il Napoli è finalmente pronto a presentare la campagna abbonamenti per il campionato 2019/20. Secondo il Mattino si parte alla vigilia del ritiro di Dimaro, che si inizia sabato 6 luglio. Un ritorno importante per il club partenopeo, si aspetta adesso di capire quale sarà la risposta del pubblico che in più di un’occasione ha discusso le scelte di prezzo e di gestione dei biglietti del ...

Napoli - lanciata l’applicazione di… Lorenzo Insigne : In un mondo ormai sempre più tecnologico, social e ‘in tempo reale’, anche il calcio prova a mettersi al passo coi tempi. Il Napoli ha addirittura lanciato l’applicazione di Lorenzo Insigne mirata a valorizzare il brand internazionale del giocatore attraverso lo sviluppo della propria piattaforma di Fan Engagement. Con oltre 1.4 milioni di follower sui social, il calciatore azzurro è uno degli sportivi più amati nel ...

Il Napoli e IQUII Sport lanciano l’app ufficiale di Insigne : SSC Napoli, in collaborazione con IQUII Sport lancia l’applicazione di Insigne mirata a valorizzare il brand internazionale del giocatore attraverso lo sviluppo della propria piattaforma di Fan Engagement. “Lorenzo Insigne uno degli Sportivi più amati nel panorama europeo con oltre 1.4M di follower sui social, grazie alla nuova applicazione potrà migliorare l’interazione con i propri […] L'articolo Il Napoli e IQUII Sport lanciano ...

Il Napoli alza la voce : “i big non sono in vendita” - James Rodriguez non si sbilancia sul futuro : “I giocatori del Napoli non sono in vendita”. Il Napoli ha deciso di mettere le cose in chiaro e di smentire via Twitter le indiscrezioni di stampa riguardanti possibili cessioni di pezzi pregiati. “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione”, si legge nel post del club partenopeo. “I giocatori del Napoli non sono in ...